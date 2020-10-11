Захарова заявила об отсутствии «пустой риторики» со стороны РФ в ситуации в Карабахе

Официальны представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не занимается «пустой риторикой». Об этом она рассказала в эфире «России 1».

По ее словам, Запад «проявил себя неплохо» в использовании «агрессивной риторики» вместе с миротворческими намерениями.

Она подчеркнула, что Россия в свою очередь не пытается «играть чувствами народов, стран и государств».

«Во-вторых, никогда не занимается пустой риторикой, в том числе, может быть, даже миролюбивой, но пустой», — заключила Захарова.

Представитель ведомства добавила, что Россия не высказывала оценочных суждений по конфликту в непризнанном Нагорном Карабахе. (gazeta.ru)