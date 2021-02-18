Захарова рассказала о ситуации в Карабахе

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта в последние дни сохраняется стабильной, передает РИА «Новости».

По ее словам, нарушений перемирия в Нагорном Карабахе зафиксировано не было. Дипломат указала, что российский миротворческий контингент на территории данного региона осуществляет контроль за ситуацией.

Она рассказала, что российские военные продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов и обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Карабах.