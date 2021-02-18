Захарова рассказала о ситуации в Карабахе

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта в последние дни сохраняется стабильной, передает РИА «Новости».

По ее словам, нарушений перемирия в Нагорном Карабахе зафиксировано не было. Дипломат указала, что российский миротворческий контингент на территории данного региона осуществляет контроль за ситуацией.

Она рассказала, что российские военные продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов и обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Карабах.

| 2021-02-18T18:13:41+04:00 18 февраля 2021, 19:04|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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