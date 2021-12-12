Страны Североатлантического альянса под видом военных инструкторов перебрасывают на Украину боевиков. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Регион, непосредственно Украина, накачивается вооружениями. Речь идет о прямых поставках. Речь идет о контрактах на будущее, причем это многомиллионные, многомиллиардные по совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», — сказала она, не предоставив никаких доказательств своим словам.