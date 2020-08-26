Заграница нам точно не поможет — К визиту Джейхуна Байрамова в Москву

Вчера министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели в Москве встречу один на один.

Министры обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также ключевые аспекты региональной и международной повестки дня.

После встречи по итгоам переговоров состоялась пресс-конференция, на которой Сергей Лавров сказал следующее:

«Мы очень рассчитываем на то, что то, что произошло в июле, больше не повторится и будем вместе с другими заинтересованными странами и друзьями – Азербайджаном и Арменией всячески этому способствовать».

Говоря о перспективе урегулирования карабахского конфликта, глава МИД России заявил, что «руководствоваться нужно тем, теми решениями, которые приняты международным сообществом, включая и резолюции Совета Безопасности ООН, которые преследовали немедленную задачу в то время – остановить войну и, включая, конечно же, разработанные на последующих этапах параметры переговорного процесса с целью мирного урегулирования.

Они разрабатывались в рамках ОБСЕ, где была создана Минская группа, сопредседателями которой сейчас являются Россия, Соединенные Штаты и Франция», — сказал он.

Как видим, российский министр, впрочем, как и все сопредседатели Минской группы ОБСЕ, затрагивая карабахский конфликт, руководствуются латинской крылатой фразой: «Multum, non multa» («Многое, но не многообразное») . То есть. опять слышим общие фразы, ссылки на какие-то международные документы, различные уставы и прочее, и прочее. И ничего существенного, никакой конкретики.

Ни слова осуждения в адрес агрессора, коим, как известно. является Армения, оккупировавшая 20% азербайджанской территории.

Понятно, что искусство дипломата — лгать так, чтобы ложь приняли пусть и не за правду, а просто приняли. но во всем должна соблюдаться «красная линия».

Сергей Лавров, который никогда не скрывал своей симпатии в отношении армян в силу своей этнической принадлежности, облачившись в рясу миротворца выражает надежду, что «июльские события не повторятся». Наглядный пример лицемерия.

Дело в том, что не только июльских событий, но и апрельской контр-террористической операции 2016 года могло бы не быть. если бы не цинизм России, США и Франции, которые являются сопредседателями МГ ОБСЕ.

Ни одна из этих стран в открытую не осудила агрессорскую политику Армении, и тем самым поставили на одну чашу весов оккупанта и жертву оккупации — Армению и Азербайджан.

Кстати, Лавров упомянул и о резолюциях Совета Безопасности ООН, но в размытых и общих фразах, без какой-либо конкретики.

А ведь в четырех резолюциях СБ ООН четко говорится о незамедлительновм выводе армянских вооруженных сил с оккупированных земель, однако Лавров «забыл» упомянуть этот факт.

Тут необходимо отметить еще один момент. Армянская сторона неизменно заявляет о том, что ВС Армении на территории Азербайджана нет, и там присутствует «армия обороны арцаха».

Так вот, апрельские события 2016 года еще раз доказали, что это — гнусная ложь. Так как 90 процентов «грузов 200» из «нкр» отправлялись в Армению. И не следует забывать о сынке Пашиняна, который, якобы, отслужил в Нагорном Карабахе. Каким образом, гражданин Армении проходит службу на оккупированных азербайджанских землях? Вопрос риторический.

И последнее. Надеяться на то, что МГ ОБСЕ решит карабахскую проблему, значит заниматься самообманом. В противовес словам Остапа Бендера мы можем утверждать: «Заграница нам точно не поможет»…