Загадочный рейс из Москвы в Ереван и обратно

Российский самолет Ил-96-300, входящий в состав специального летного отряда «Россия», прибыл в Ереван. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Как следует из опубликованной информации, воздушное судно с бортовым номером RA-96019 вылетело из Москвы в понедельник, 5 октября, в 09:14 и приземлилось в столице Армении в 12:54. После недолгой остановки в 14:28 самолет взял курс обратно в Москву.

Отметим, что спецотряд «Россия» обеспечивает перевозку должностных лиц страны и высокопоставленных представителей российских спецслужб и Вооруженных сил и подчиняется Управлению делами президента.

Согласно указу Президента Российской Федерации, специальный лётный отряд «Россия» осуществляет персональное обслуживание:

— Президента Российской Федерации;

— Председателя Правительства Российской Федерации;

— Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

— Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

— Председателя Верховного Суда Российской Федерации

— Председателя Конституционного Суда Российской Федерации;

— Генерального прокурора Российской Федерации;

— Председателя Следственного комитета Российской Федерации;

— Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;

— Министра иностранных дел Российской Федерации

Точной информации о том, кто был на борту и зачем летел в Ереван неизвестно, но следует отметить, что данный самолет провел в аэропорту всего 1,5 часа, взял курс обратно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков же несколько минут назад заявил, что не располагает информацией о том, что в Ереване якобы приземлился самолет специального летного отряда «Россия».

Информацию о продолжающемся рейсе можно получить по данной ссылке.

Напомним, что 27 сентября вооруженные силы Армении осуществили широкомасштабную провокацию и интенсивно обстреляли позиции Азербайджанской армии на линии фронта из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии различного калибра. В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту.(Report)