Задержаны члены группировки, присваивавшие госсубсидии

Сотрудники МВД и Генпрокуратуры, а также специалисты Минсельхоза провели совместную операцию.

Как сообщили Report в пресс-службах вышеупомянутых ведомств, были задержаны лидер преступной группировки, житель Губинского района Эльнур Хахтари и житель Имишлинского района Хюммет Гасанов, а также должностные лица нескольких фирм, в общей сложности 12 человек.

Задержанные были доставлены в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД.

В ходе расследования было установлено, что данные лица сначала незаконно сосредоточили в своих руках банковские карты, на которые были переведены субсидии, принадлежащие фермерам, работающим в Губинском, Хачмазском, Имишлинском, Шамкирском и других районах. Позднее члены группировки незаконно присвоили данные средства, создав официальные юридические лица на имена близких им людей и проведя различные нетоварные финансовые операции.

Предварительное расследование также показало, что в течение первых трех месяцев этого года были собраны банковские карты для субсидий, принадлежащие более чем 2000 фермерам из различных регионов страны через ООО High Agro, Rovshanoglu Agro и 6 других фирм, созданных членами группировки.

Затем денежные средства на картах были переведены на банковские счета компаний, созданные на имя официальных лиц на основе поддельных документов и обналичены на 25-40%.