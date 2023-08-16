Интересные изменения последовали в правила обналичивания американской валюты с азербайджанских банковских карт за рубежом. Теперь, пребывая за границей, вы сможете снять с местной банковской карточки 10 тыс. долларов в месяц. А денежные переводы отсюда в другие страны не могут превышать 20 тыс. долларов – тоже за месяц.

Некоторые коррективы внесли в документ с длинным названием — «Правила проведения операций резидентами Азербайджанской Республики в иностранной валюте, а также нерезидентами в национальной и иностранной валютах». Пресс-служба Центробанка Азербайджана сообщила, что подоспевшие уже новшества задействовали с 9 августа. Суть их следующая: раньше к переводам физических лиц применялся суточный лимит, т.е. за день можно было перевести за границу только 1000 манатов и уложиться при этом в 20 тыс. долларов (34 тыс. манатов) месячного лимита. Теперь эта странная практика ушла в прошлое и всю упомянутую сумму можно перевести одним разом.

Так что, в результате замены суточного лимита на месячный вы можете переслать 20 тыс. долларов за границу одной транзакцией, а не двадцатью, как это было раньше. Есть и другие новшества. Например, держатели платежных карт азербайджанских банков смогут обналичивать за рубежом 10 тыс. долларов (17 тыс. манатов) в месяц. Да, вы не ошиблись – ровно столько и ни долларом больше можно приобрести в наших банках за год. Ведь в республике с начала коронавирусной кампании действует неизвестно кем установленный лимит на покупку американской валюты. Так что, за год можно приобрести только 10 тыс. долларов и столько же обналичить за рубежом в течение месяца.

«По новым правилам, за границей наши граждане не могут обналичить с карты азербайджанского банка не больше 10 тыс. долларов в месяц, — объяснил новые реалии в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов. – Поэтому, отправляясь в заграничную поездку, нужно этот лимит учитывать. Отменили и суточные лимиты на денежные переводы за границу в личных целях. Их заменили месячным лимитом до 20 тыс. долларов».

По словам экономиста Натига Джафарли, законодательные поправки как будто направлены на борьбу с отмыванием денег и коррупцией. «Однако связанные с этим чиновники знают толк в том, как вывезти из страны любые суммы денег, и эти правила их не коснутся. Проблемы могут возникнуть у рядовых граждан. Например, вы хотите купить за границей автомобиль за 21 тыс. долларов и дороже. Что же теперь делать? Или, скажем, решили продать квартиру в Баку и купить дом в Турции, а вам говорят, что больше 20 тыс. долларов в месяц переводить нельзя… Непонятно, почему и на каком основании власти вводят такие запреты. Ведь деньги принадлежат гражданину, он продает свою собственность и хочет купить недвижимость за границей. Отчего ему препятствуют?»

Все эти бессмысленные ограничения нужно упразднить, а единственным критерием установить декларацию о доходах, говорит Н. Джафарли: «Если деньги получены легально, их можно переводить сколь угодно и куда угодно. Однако этого не делают, практика декларирования доходов отсутствует, поэтому и решили пойти таким путем. Ведь иначе никак… Если ввести декларацию о доходах чиновников, тысячам государственных служащих придется объяснить, почему их образ жизни и расходы не соответствуют доходам».

По словам экономиста, уже четверть века в республике никак не утвердят правила декларирования доходов, но вместо этого вводят странные ограничения, которые не только не сокращают, но увеличивают незаконные денежные переводы, поощряют коррупцию: «Ограничения нарушают конституционное право граждан распоряжаться своей частной собственностью», — говорит Джафарли.

Банковский юрист Акрам Гасанов обращает внимание на замечательную деталь – новые правила почему-то регламентируют операции с долларом, но ведь у нас есть своя национальная валюта. «Почему устанавливают лимит в долларах, если в республике есть своя национальная валюта? – вопрошает финансовый аналитик. — По ст. 19 Конституции АР, национальная валюта единственное законное платежное средство в нашей стране. Поэтому новая версия закона стала не только грубым нарушением основного закона государства, но и демонстрирует неуважение к национальной валюте».

Возникают и другие вопросы, говорит А. Гасанов. Например, местные банки не продают гражданам больше 10 тыс. долларов в год, а им взяли и разрешили переводить за границу 20 тыс. долларов в месяц. Где же логика? Наконец, отсутствие практики декларирования доходов лишает власти права требовать у граждан источник происхождения средств при покупке долларов и переводе их за границу. Ведь если этого не делают чиновники, почему про источник доходов спрашивают у простых граждан?