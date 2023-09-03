Интересный сюжет мы наблюдаем вокруг встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и президента России Владимира Путина. Сначала в Анкаре довольно уверенно говорили на разных уровнях, что в августе российский начальник прилетит в турецкую столицу для переговоров о продлении зернового соглашения.

По мере того, как проходил август разговоры о визите как-то размывались и в Москве все чаще намекали, что Путин в Анкару не приедет. Причины не назывались, но какие-то туманные намеки не позволяли с достаточной уверенностью выделить настоящую причину. Отсюда домыслы, которые вовсю инспирировались Москвой.

И вот все прояснилось. В Сочи на встречу летит Эрдоган. Как и почему произошла такая перемена мест слагаемых, не объясняется, хотя о чем-то можно догадываться.

Теперь вопрос в другом — изменится ли сумма, так как турецкий лидер пошел на определенные уступки. Именно о позициях сторон и стоит поговорить.

Сразу отметим, что за прошедшее время после выхода России из зернового соглашения ситуация с продовольствием в мире существенно изменилась и возобновление транспорта зерна из украинских портов в прежних условиях не стоит столь остро.

Второй немаловажный фактор состоит в том, что стараниями и действиями России ситуация в Черном море коренным образом изменилась и она теперь выдвигается на первое место в предстоящем обсуждении.

Третья тема — это ситуация на Южном Кавказе и динамика ее дальнейшего развития. Здесь интересы сторон не только противоречивы, но и захватывают позиции непосредственных участников конфликта, урегулирование которого сталкивается со все большими трудностями.

И, наконец, очень важная тема — Сирия. Здесь тоже не все ясно и просто, так как в игре не только Москва и Анкара, но также Тегеран, Дамаск и монархии Персидского залива. И на все это падает тень Китая, экспансия которого в Западной Азии и Африке очевидна уже всем.

Собственные интересы

Главная забота турецкого президента состоит в том, чтобы сохранить баланс в отношениях между Западом и Востоком, даже шире — глобальным Югом.

В силу сложности экономического и финансового положения Турции Анкара жизненно заинтересована в сохранении своего присутствия на большом российском рынке. Речь не столько о туризме и поставках сельскохозяйственной продукции, но также о всем комплексе взаимной торговли.

Тут и углеводороды, транспорт которых проходит по турецкой территории, и другая продукция турецких фирм. На этом пытается играть Путин, но действует достаточно осторожно, так как Турция, несмотря на западные, в частности, американские предостережения остается важным поставщиком в Россию подсанкционной продукции. Можно предположить, что такое положение останется в будущем и лидеры об этом договорятся.

Следующей в списке является тема углеводородов. Турция получает выгоду от их транспорта через свою территорию в Европу. Этот путь может приобрести еще более важное значение после 2024 года, когда прекратит действие договор о поставках газа через территорию Украины. Маловероятно в свете последних событий, что он будет продлен. Эрдоган не преминет воспользоваться этим и попытается выбить дополнительные льготы для своей страны.

Для большей доходчивости, Путин часто делает вид, что не понимает, что Турция сделала ряд шагов по сближению с Западом и Украиной. Причем некоторые из них носили вызывающий для Кремля характер.

Среди них отметим видеообращение турецкого президента к участникам «Крымской платформы», состоявшейся 23 августа. В нем Эрдоган приветствовал президента Владимира Зеленского, депутата Верховной рады Мустафу Джемилева и других крымскотатарских лидеров, а также поздравил с Днем флага и Днем независимости Украины. «Турция не признает аннексию Крыма и с самого первого дня решительно отстаивает нелегитимность этого шага. Мы также сохраняем свою позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы заявляем о том, что Крым является частью Украины, на всех площадках, особенно в Организации Объединенных Наций. Обеспечение безопасности и благополучия наших соотечественников, одного из коренных народов Крыма — крымских татар, также является одним из наших приоритетов».

Можно говорить о каком-то совпадении, но накануне переговоров турецкого и российского лидеров прошли совместные военные учения Турции и США. Они стали самыми масштабными за последние семь лет.

В маневрах участвовали боевые корабли, турецкие истребители F-16 и американские F-18. Крупнейший авианосец ВМС США Gerald R. Ford с 90 истребителями F-35 зашел в порт Анталии, а американские военные в качестве символического жеста пригласили на борт Сельджука Байрактара, главу турецкого производителя боевых беспилотников и зятя президента Эрдогана.

Более прозрачного намека на возможный поворот турецкой политики трудно себе представить.

Южный Кавказ и Сирия

Путин очень хочет и давно, чтобы Эрдоган пошел на нормализацию отношений с сирийским президентом Асадом. Однако Дамаск требует отвода турецких войск из северной Сирии и только после этого готов говорить о возобновлении взаимодействия и сотрудничества.

Российскому президенту важно такое урегулирование, так как оно может стать политической победой особенно на фоне перманентных неудач в Украине.

Эрдоган со своей стороны не хочет делать этого за здорово живешь. Предметом договоренностей, больше похожих на торг, может стать изменение ситуации на Южном Кавказе.

По мнению Анкары, Москва может оказать серьезное давление на Ереван, чтобы добиться от последнего весомых уступок. В ход могут пойти предложения об энергетических проектах, в них Армения крайне заинтересована, а также определенные преференции в двухсторонней торговле.

С другой стороны, Путин очень хочет сохранить статус своих так называемых миротворцев на Южном Кавказе после 2025 года, а для этого необходимо, как считают в Кремле, веское слово Эрдогана для азербайджанской стороны.

Последнее весьма сомнительно по двум причинам. Во-первых, не будет Эрдоган оказывать на президента Алиева давления для согласия на какие-то уступки. Не в таких отношениях Баку и Анкара. И, во-вторых, зачем двум союзным государствам сохранение российского присутствия в Нагорном Карабахе. Это не только не перспективно, но, как показывает практика, весьма чревато дальнейшими конфликтами и дестабилизацией.

Зерновое соглашение

Конечно, украинский вопрос будет центральным на переговорах. И распадается он на ряд связанных, но вполне самостоятельных.

Первый и очень важный — безопасность трафика судов и международной торговли. Инцидент с принудительной остановкой и досмотром сухогруза «Шюкрю Окан» достаточно красноречивый. Как и достаточно жесткая реакция на него турецкой стороны. Последовавшее предупреждение, несмотря на словесную форму, имеет вполне определенное материальное основание.

Российские игрища в Черном море сродни пиратским, и вызвали адекватный ответ со стороны Украины. Результат вполне определенный — нефтяной экспорт из российских черноморских портов уменьшился в семь раз.

Следующий результат — страхование судов увеличилось на $1 млн и тем не менее находится все меньше владельцев судов, рискующих посылать их в черноморские порты России. Отметим, что для судов, следующих в украинские порты, открыт коридор через безопасные территориальные воды Болгарии и Румынии.

Вот и получается, что в Москве хотели остановить украинскую морскую торговлю, но серьезно уменьшили свою. Очень характерно для Путина. Пытался создать хаос для других, но ударил по себе. Ошибка даже в первом знаке.

Турция крайне заинтересована в безопасности морского судоходства в Черном море. Тем более, что это связано с зерновым соглашением.

Для Эрдогана очень важно вернуть в него Россию. В случае успеха он подтверждает свой статус главного переговорщика и посредника между Киевом и Москвой.

После сказанного выше вариант с возвращением России в зерновое соглашение становится весьма возможным. Путин надеется с помощью Эрдогана добиться от Запада каких-то послаблений. Расчет на то, что на Зеленского будет оказано соответствующее давление, хотя последнее маловероятно. Западу это не нужно, так как найдены неплохие варианты экспорта украинского зерна через румынский порт Констанцу и даже балтийские порты Литвы. Какая-то часть зерна транспортируется по железной дороге вплоть до Испании.

После нарушения торговли по Черному морю Москва вынуждена занять более сдержанную позицию и перестать пиратствовать. Можно же и нарваться. Украинские удары по Новороссийску и по танкеру Sig показывают, что у Киева тоже есть соответствующие возможности. И не только на море. Последние обстрелы дронами и новейшими украинскими ракетами аэродромов в глубине российской территории тому наглядное подтверждение.

Конечно, Путин может не согласиться на возвращение к зерновому соглашению. Всего от него можно ожидать, но что-то подсказывает, что ему придется пойти на такой шаг. И Эрдоган запишет этот факт в графу своих успехов.

Внутреннее и международное положение России непрерывно ухудшается, и турецкий президент имеет все шансы воспользоваться этим в своих и не только интересах. Вот зачем он летит в Сочи.