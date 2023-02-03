Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер во время брифинга рассказал о текущем местоположении метеорологического зонда Китая. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы знаем, что воздушный шар нарушил воздушное пространство США и международное право, что недопустимо», — сказал представитель американского военного ведомства.

По его словам, метеорологический зонд КНР движется на восток и находится в центральной части Соединенных Штатов.

Райдер также указал, что у шара есть «возможность маневрировать».

Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин потребовала от Байдена немедленно сбить «китайский» воздушный шар, который собирает разведывательную информацию, находясь в небе над штатом Монтана.

До этого высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что Соединенные Штаты связались с Китаем по поводу разведывательного шара, обнаруженного над штатом Монтана.

Телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера сообщал, что американские военные на протяжении последних нескольких дней отслеживают предполагаемый китайский разведывательный воздушный шар над севером страны. По словам Райдера, властями США были предприняты экстренные меры по защите секретной информации, как только был обнаружен зонд.