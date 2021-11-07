В этой истории забавно все. Итак, группа молодых активистов — председатель Вреж Даули (филиал «Арарат» в Чикаго), Алек Манукян (филиал «Ани», Вашингтон), Арам Балян (филиал «Ани», Вашингтон), Сипан Оганнесян (филиал «Ани», Вашингтон) и Сос Буруджян (филиал «Ани», Вашингтон) в сопровождении члена ЦК Восточного округа АРФД Ани Чахласян в пятницу организовали встречу с послом Армении в США Лилит Макунц.

Ну встретились и встретились. С кем армянский посол только не встречалась, одной встречей больше, одной меньше. Но в том все и дело, что веселит попытка придать заурядному рандеву характер важнейшего события, едва ли не планетарного или даже межпланетного масштаба. Это я к тому, что об этой встрече растрезвонили почти все ведущие армянские СМИ.

Но это еще не все. Знаете, что обсуждали в ходе этой встречи? Подписание руководителями Армении, Азербайджана и России «еще одного трехстороннего заявления, которое, по некоторым данным, состоится на будущей неделе», утверждают СМИ РА. Особо подчеркивая, что все это произойдет спустя год после подписания Николом Пашиняном заявления о завершении 44-дневной войны 2020 года.

О том, что Пашинян не мог его не подписать тогда, ибо от армянской армии практически ничего не осталось, авторы этой публикации вспоминать не желают. Впрочем, достаточно уже и того, что они взялись истерично комментировать то, чего в реальности пока нет. Ведь, ни в Баку, ни в Москве, ни в Ереване до сих пор не подтвердили сам факт трехсторонней встречи. Тем более не было ничего сказано о том, что якобы может быть подписано на ней.

Но, американские дашнаки уже закатили истерику. Они решили рассуждать от имени всего армянского народа. «Армянский народ против новых неблагоразумных уступок, — изрекли молодые члены АРФД во время встречи за закрытыми дверями. — Мы против нынешних переговоров, которые создадут коридор, изолирующий нашу родину».

Что вызывает улыбку.

Во-первых, по причине того, что дашнаки всего мира активно скидывались во время 44-дневной войны на помощь Армении. Далеко не все ими собранное, как потом выяснилось, дошло до адресата, часть была традиционно кем-то прикарманена. Но тут важнее иное — коллективные потуги всего мирового армянства, включая американских армян, не сказались на итогах 44-дневной войны.

Азербайджанская армия одержала блестящую победу, освободив семь ранее оккупированных районов, а также Гадрут, Шушу и ряд иных территорий. То есть, тут впору вспомнить известную дворовую песню, в припеве которой говорилось: «Сколько не кричала я, не звала милицию, все равно поставили в пятую позицию». Тем забавнее наблюдать за тем, как чему-то там угрожают воспрепятствовать молодые американские дашнаки.

И ежу понятно, что в случае, если случится то, о чем они с ужасом рассуждают, то всей этой группе молодых армян придется совершить долгое, пешее эротическое путешествие. Их мнение никого не будет волновать. И никаких реальных механизмов, дабы воспрепятствовать тому, чего пока нет, но что уже вызывает их истерику, у американских дашнаков нет. Это, казалось бы, и ежу понятно.

Скажу больше — нет никаких механизмов воспрепятствовать подписанию официальным Ереваном каких-либо документов и у партии «Дашнакцутюн» в самой Армении. Потому, что не пользуются они никаким влиянием в РА. И регулярно проигрывают на всех выборах, в которых принимают участие. С разгромным счетом, набирая ничтожно малое количество голосов. Так что, снова, как говорится, мимо.

Ну и последнее. Забавно наблюдать за тем, к кому отправились американские армяне. Это та самая Лилит Макунц, которая недавно потребовала разогнать демонстрацию протеста активистов партии Дашнакцутюн у посольства РА в Вашингтоне. Об этом сообщал официальный сайт АРФД. Тогда указывалось, что в армянском посольстве состоялся торжественный прием по случаю 30-летия независимости РА. В это же время у здания диппредставительства проводили акцию молодые активисты Дашнакцутюн. Демонстрация была молчаливой, а с собой они принесли плакаты следующего содержания: «Сделайте приоритетом возвращение наших пленных», «Армения заслуживает опытных официальных лиц» (имея в виду отсутствие дипломатического опыта у Лилит Макунц). К демонстрантам вышли сотрудники посольства, попросившие их удалиться. Те не согласились, заявив, что не совершают ничего противоправного. По заявлению партии АРФД, после этого посольство Армении попросило полицию прекратить демонстрацию.

Одним словом, молодые американские дашнаки снова напросились на встречу к той, кого справедливо упрекали в отсутствии дипломатического опыта и к той, кто просила американскую полицию разогнать их акцию. Забавно? Со всех сторон. Но в том все и дело, что на большее армянская сторона уже не способна.

Что до реалий, то они совсем иные, чем хотело бы мировое армянство. Вот и бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута давеча заявил, что существует хороший потенциал для участия американских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации азербайджанских районов. Представить себе такое до 44-дневной войны в РА и в рядах мирового армянства, конечно же. не могли. Но теперь это новая реальность. С которой всем приходится мириться. Некоторым, замечу, терпя боль и внутренние страдания, но тем не менее…