Уборщика, работавшего на стадионе «Интер Майами», уволили за взятый у Лео Месси автограф.

Колумбиец Кристиан Саламанка, живущий в Майами уже полтора года, работал на последнем матче на стадионе «Интер Майами» в качестве уборщика.

Саламанка – сотрудник компании, которая занимается уборкой на спортивных мероприятиях и концертах. Он увидел Месси и попросил у него автограф, за что и был уволен.

«Мне пришлось убирать туалеты в секторе, где паркуются автобусы. К счастью, я был на улице, когда подъехал автобус и все игроки вышли из него. Последним был Месси. Мне достаточно было крикнуть: «Эй, чемпион мира!» И он повернулся посмотреть.

Я расстегнул рабочую рубашку, а под ней у меня была футболка Аргентины. Он оставил автограф.

Потом подошла охрана, меня вывели и уволили, но это стоило каждой секунды», – сказал Кристиан.

Отмечается, что работников стадиона (независимо от того, работают ли они в клубе или в сторонней компании) предупреждают о том, что со звездами нельзя фотографироваться или брать у них автографы во время работы. (sports.ru)