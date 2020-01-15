За всю историю наблюдений минувшее десятилетие стало самым теплым

Завершившееся десятилетие стало рекордно теплым на Земле за всю историю наблюдений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные NASА.

Так, данные свидетельствуют, что, начиная с 1960 года каждое десятилетие было теплее предыдущего. При этом, последние пять лет были самыми теплыми за последние 140 лет.

2019 год продолжил череду температурных рекордов и занял второе место с начала ведения записей о них в 1880 году, уступив лишь 2016 году.

В исследовании Национального управления океанических и атмосферных исследований США отмечается, что в 2019 году средняя мировая температура была на 0,95°С выше, чем в среднем в 20 веке и, по данным NASА, на 1,11°С выше, чем в 19 веке.

По словам экспертов, тенденция глобального потепления обусловлена в основном увеличением вызванных деятельностью человека объемов выбросов углекислого газа и других парниковых газов в атмосферу. А растущие температуры в атмосфере и океане вызывают продолжение потери ледниковой массы в Гренландии и Антарктике и, как следствие, увеличению тепловых волн, пожаров и сильных осадков.