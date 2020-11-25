За сутки в Казахстане выявлены 720 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 720 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан — 50, город Алматы — 43, город Шымкент — 3, Акмолинская область — 69, Актюбинская область — 6, Алматинская область — 22, Атырауская область — 8, Восточно-Казахстанская область — 160, Жамбылская область — 14, Западно-Казахстанская область — 29, Карагандинская область — 18, Костанайская область — 66, Кызылординская область — 1, Мангистауская область — 2, Павлодарская область — 112, Северо-Казахстанская область — 112, Туркестанская область — 5.

Всего в стране выявлены 127580 заболевших.