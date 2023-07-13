За попыткой теракта против посольства Израиля в Азербайджане стоит Иран.

Об этом сообщает издание “Times of İsrael” со ссылкой на главу МИД Израиля Эли Коэна.

Как утверждается, Коэн во время визита в Сербию заявил, что ответственность за попытку теракта против израильского посольства несет Тегеран.

По его словам, задержанный в Азербайджане террорист финансировался из Ирана и получал оттуда инструкции.

«Иран представляет глобальную террористическую угрозы. Это мы еще раз увидели с попытки теракта против посольства Израиля в Азербайджане и попыток атак на израильтян и евреев на Кипре и Греции», — сказал Коэн.

10 июля СГБ Азербайджана сообщило о задержании гражданина Афганистана Фавзана Мусу Хана, подозреваемого в планировании терактов, в том числе против посольства неназванного иностранного государства.

СГБ распространило видео проведения афганцем наблюдения на территории вокруг гостиничного комплекса Hyatt Regency, в котором помимо прочих учреждений располагается также посольство Израиля. (Turan)