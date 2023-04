Финляндия официально стала членом НАТО. Накануне события генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что «Президент Путин отправился на войну против Украины с четкой целью — чтобы было меньше НАТО [у российских границ]. Он получает ровно противоположное».

Хотя в Москве разразились потоком угроз и обвинений, но на самом деле ситуация, в частности, на северо-западе России серьезно изменилась. Для Путина совсем не в лучшую сторону.

Вообще вся катавасия, затеянная Кремлем еще в конце 2021 года насчет того, что НАТО необходимо немедленно «забирать манатки» и откатываться к границам 1997 года, сейчас выглядит как военно-политическое поражение России.

Что же произошло и каковы последствия членства Финляндии, а очень скоро и Швеции, в НАТО.

Хотя Финляндия после Второй мировой войны успешно маневрировала между двумя военными блоками, она всегда заботилась о своей армии.

На сегодняшний день страна обладает самым большим артиллерийским потенциалом в Европе. В составе ее вооруженных сил около 700 артиллерийских 155 мм гаубиц, почти столько же тяжелых минометов и не менее 100 реактивных систем залпового огня. В том числе в составе Сил обороны Финляндии есть системы М270 (MLRS), способные запускать тактические баллистические ракеты ATACMS на дальность до 300 км. Другими словами, есть возможность достать до Санкт-Петербурга, Мурманска и Североморска с их военно-стратегическими штабами и другой важной военной инфраструктурой.

Основу финских ВВС составляют три эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F/A-18С Hornet в количестве 54 единиц. Для их замены в начале 2022 года Финляндия заключила с США соглашение на сумму почти €8,5 млрд на покупку 64 многоцелевых истребителей F-35.

Новый член альянса имеет хорошо подготовленный личный состав, элиту составляют 4 егерские бригады и отдельные егерские подразделения специального назначения.

Они вооружены легким оружием, потому что страна лесная, вторгнувшийся противник будет привязан к немногочисленным дорогам, а такие соединения могут атаковать противника на марше, жечь грузовики с топливом и припасами, отрезая ударные силы противника от всего необходимого для войны. Эффективность таких действий показал первый этап войны в Украине, когда вторгнувшиеся российские войска оказались очень уязвимыми из-за привязки к основным магистралям. Да и Зимняя война 1939-1940 гг. также показала, что финские егерские подразделения являются очень опасным противником.

Тем самым включение Финляндии в НАТО серьезно увеличивает военный потенциал блока.

Теперь посмотрим на географию, которая имеет военно-политическое значение.

Граница с альянсом увеличилась на 1340 км или в два раза. Теперь блок стал ближе ко второй столице России, до которой теперь 140 км или примерно два часа езды. Если говорить о чисто военном аспекте, то снова Санкт-Петербург уязвим во всех отношениях. Аналогично ухудшилось стратегическое положение главной базы Северного флота в Североморске и Мурманска.

Сюда же следует отнести тот факт, что Балтийское море стало фактически натовским внутренним озером, так как на его берегах за небольшим исключением расположены страны НАТО.

В еще более проигрышном положении оказывается российский полуанклав — Калининградская область. Она теперь и по морю окружена другими странами.

Конечно, пока никто не собирается блокировать этот регион, но при некоторой агрессивности России по отношению к соседям такой вариант вполне можно представить.

Для Финляндии Балтика – ключевой маршрут импорта и экспорта, основа экономического суверенитета, и его безопасность очень важна. Так что вопрос моря и свободы судоходства теперь будет в особом приоритете для всех стран региона и легко представить, что здесь развернется наращивание военно-морских сил и Финляндии в том числе.

В общем, балтийское окно в Европу, которое прорубил царь Петр I, на глазах превращается в узенькую форточку. Эстония уже запретила проход российских военных кораблей в своей экономической зоне в Финском заливе, и они вынуждены проходить по очень узкому фарватеру. Хельсинки пока не пошел на аналогичный шаг, но, как говорится, еще не вечер. И получится, что Балтийскому флоту останется надеяться только на подводные лодки.

Финляндия и Норвегия, а также Швеция, когда войдет в НАТО, будут иметь общий интерес в защите Приарктического региона, что повысит их безопасность и обороноспособность. В целом позиции блока в Арктике усиливаются, что снижает возможности России, а она пытается присвоить себе особые права на севере, снизятся. В том числе военной сфере.

Теперь о политической составляющей.

В целом можно говорить о крупном военно-политическом поражении России. Война с Украиной была развязана для того, чтобы предотвратить продвижение НАТО на восток. Добились прямо противоположного.

Теперь оказывается, что требования России, в частности, к Западу можно игнорировать. И тут есть еще одно очень неприятное для Москвы следствие.

Процесс вступления в альянс Финляндии и Швеции прошел очень быстро. Без Плана действий по членству (ПДЧ). Все заняло буквально несколько месяцев, и соответствующие протоколы были подписаны. Несколько затянулась ратификация, но здесь действовали уже другие причины. В основном внутреннего характера в Турции и Венгрии.

И вот после встречи министров иностранных дел НАТО-Украина главный дипломат в Киеве Дмитрий Кулеба заявил, что теперь страна вступит в блок без всякого ПДЧ. Это подтвердил и генеральный секретарь Йенс Столтенберг. По его словам, Украина вступит в альянс после окончания войны. И это логическая точка в очередном военно-политическом поражении России.

Вот и получается, что в противостоянии с расширением НАТО размахнулся Путин на рубль, а ударил на копейку.

Хотя, надо признать, определенные достижения у начальника государства российского все же есть.

Во-первых, надо было очень постараться, чтобы страна стала таким же международным изгоем, как Северная Корея или Иран. Даже Китай начинает дистанцироваться и его официальные представители говорят, что разговоры о безграничном сотрудничестве с Россией не более, чем риторика.

Как истинный хозяин своему слову, которое Путин дал товарищу Си, он его тут же забрал обратно и заявил о размещении ядерного оружия в Беларуси. Это не просто нарыв, а откровенный плевок в сторону Пекина и там это не забудут и не простят. Китай скажет свое слово и подкрепит его делами, от которых России станет совсем плохо.

Во-вторых, блок продолжит расширяться не только на севере, но и на юге. Балканские страны также на пути к членству и Сербия среди них чувствует себя не совсем уютно. Ее движение от России тоже началось, и скорость будет только возрастать.

В целом вокруг России, по крайней мере в Европе, формируется периметр недружественных государств и в целом Москва, как до XVIII века отрезается от остальных частей континента.

В-третьих, надежды Кремля на так называемый глобальный Юг, совершенно иллюзорны. Нет там реальных союзников и силенок у этих стран за исключением Индии мало. Дели же со своей стороны, бросать спасательный круг не будет, так как отношения с Западом в широком смысле гораздо важнее, чем с Москвой. Даже оружие этот давний клиент СССР и России перестает покупать у нее и заменяет западным. Оно не соответствует современным требованиям, что наглядно показала война в Украине, и к тому же достаточно низкого качества. От самолетов, до танков и систем ПВО.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, вступление Финляндии в НАТО не отразится на ходе операции в Украине. Позвольте не поверить. Отразится и еще как.

Нужно срочно укрепить северо-западное направление. Мало снова создать Ленинградский военный округ и сформировать два корпуса. Надо их наполнить войсками и техникой. И тут очень простой вопрос: где их взять?

Перебросить из Украины невозможно, так как там все криком кричат, дайте людей и технику. Все брошено на Донбасс и южные области, а также на оборону Крыма и Приазовья.

Вот и получается, что удлинившаяся граница с альянсом остается неприкрытой. И это не останется без внимания в соответствующих военных штабах и дипломатических ведомствах стран альянса.

Возникает Zugzwang, а делать что-то надо. И каждое действие только ухудшает положение. Своего рода узел, который можно только разрубить. Так что из Украины что-то нужно будет перебрасывать на север или не дать туда те войска и технику, которую первоначально предусматривали. В любом случае это ослабление перед ожидаемым наступлением украинской армии.

Мы не останавливаемся на влиянии внешнеполитических провалов России на внутреннее положение, так для этого необходимо отдельное рассмотрение.

Очень похоже, что ситуация у Путина соответствует английской пословице — he slit his own throat — он разрезал свое собственное горло.

Оно и понятно. За что боролся …