Южная Корея предоставит Китаю $5 млн на борьбу с коронавирусом

Правительство Республики Корея приняло в четверг решение выделить Китаю в качестве помощи на борьбу с распространением нового коронавируса $5 млн. Об этом сообщает агентство Yonhap, пока не приводя дополнительных подробностей.

Во вторник сообщалось, что Сеул предложил предоставить Пекину средства индивидуальной защиты и гигиены, в том числе 2 млн медицинских масок, в связи с распространением пневмонии нового типа. Кроме того, южнокорейские власти сообщили о намерении передать китайской стороне 100 тыс. защитных костюмов и очков.

Ранее президент страны Мун Чжэ Ин в письме председателю КНР Си Цзиньпину сообщил, что Южная Корея готова оказать Китаю любую поддержку для предотвращения распространения заболевания.(ТАСС)

| 2020-01-30T10:24:30+00:00 30 января 2020, 11:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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