Туринский «Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло с поста главного тренера команды.

В клубе поблагодарили специалиста за проделанную работу. В заявлении отмечается, что для Пирло это был первый опыт руководства первой командой.

«Для этого, прежде всего, требуется смелость, а также осознание собственных возможностей, особенно в период, отмеченный тысячами трудностей, когда мир вынуждает пандемию день за днём заново изобретать свои собственные правила», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

В «Ювентусе» добавили, что Пирло начал путь трансформаций в команде.

«За все это, за мужество, преданность делу, страсть, с которой он сталкивался каждый день, за достигнутые успехи, мы искренне благодарим. А также желаем удачи в будущем, которое, несомненно, будет прекрасным», — говорится в заявлении.

Пирло возглавил «Ювентус» в 2020 году. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка (2020/21) и Суперкубка Италии (2020).

По итогам розыгрыша чемпионата страны туринская команда заняла четвертое место и впервые за девять лет не смогла завоевать золото первенства страны. В Лиге чемпионов «старая сеньора» вылетела в 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч португальскому «Порту». (gazeta.ru)