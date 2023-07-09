Туринский «Ювентус» решил пойти на сделку с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который расследует дело о финансовых махинациях клуба, и откажется от участия в Лиге конференций сезона-2023/24.

Как сообщает ТАСС, об этом передает Сorriere Dello Sport.

«Ювентус» не будет подавать жалобу и апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на решение УЕФА дисквалифицировать клуб, если со стороны УЕФА не последует других наказаний.

Руководство «Юве» считает, что это позволит команде не ставить под угрозу возможное выступление в Лиге чемпионов сезона-2024/25.

Расследование против «Ювентуса» началось в декабре в отношении спорных финансовых счетов клуба, которые привели к нарушению финансового фэйр-плей.

В прошлом сезоне Серии А «Ювентус» занял седьмое место. Из-за финансовых махинаций с «Юве» по ходу турнира сняли десять очков.