Юристы Ассанжа прокомментировали новые обвинения

Юристы основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа удивлены новыми обвинениями, предъявленными их клиенту в США, заявил адвокат подсудимого Марк Саммерс.
Федеральное большое жюри в США 25 июня вынесло второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа, предполагающее его сговор с хакерами, связанными с Anonymous. Заключение не содержит новых преступных эпизодов в дополнение к 18 статьям, перечисленным в первом обвинительном заключении в мае 2019 года, однако расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых Ассанжа обвинили ранее.
«Мы были удивлены временем, в которое это было сделано. Это может нарушить сроки рассмотрения дела», — сказал Саммерс, выступая в понедельник во время очередных административных слушаний в магистратском суде лондонского района Вестминстер.