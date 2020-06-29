Юристы Ассанжа прокомментировали новые обвинения

Федеральное большое жюри в США 25 июня вынесло второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа, предполагающее его сговор с хакерами, связанными с Anonymous. Заключение не содержит новых преступных эпизодов в дополнение к 18 статьям, перечисленным в первом обвинительном заключении в мае 2019 года, однако расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых Ассанжа обвинили ранее.