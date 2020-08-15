Японцев возмутила новая российская монета

Читателей японской газеты Hokkaydo Shimbun возмутили сообщения о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции.

Как cообщает РИА Новости, монета из не драгоценного металла выпущена тиражом два миллиона экземпляров. На обороте изображена памятная стела советским воинам-освободителям Курил, которая установлена в Петропавловске-Камчатском.

Большинство комментаторов отреагировали на новость отрицательно.

«Нельзя позволить России выпускать такие «юбилейные» монеты. Японии нужно срочно выпустить свою монету с призывом вернуть «северные территории»! Правительство должно что-то делать, а не только «бегать» от проблем!» — возмутился пользователь с ником Tokumei.

«Это еще одна откровенная демонстрация того, что Россия не имеет ни малейшего желания решать территориальный вопрос с Японией. Наша реакция должна быть хладнокровной», —добавил tim.

«Японии тоже нужно выпустить юбилейную монету в память о победе над Россией в русско-японской войне! Нужно заставить это сделать наше трусливое правительство, вечно молчащее в ответ на оскорбления», — предложил per.

«Сколько бы мы ни говорили, что действия России несправедливы и противозаконны, острова она нам все равно не вернет. Психологически россияне считают, что так они восстановили справедливость после поражения в русско-японской войне. И ничего с этим не поделаешь!» — резюмировал bou.

Напомним, что Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют «северными территориями».

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами.