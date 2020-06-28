Японская полиция наградила кошку за спасение человека

Полиция японского города Тояма наградила кошку за помощь в спасении пожилого мужчины, упавшего в ирригационный канал, сообщает агентство «Киодо».

Так, кошка по имени Коко обнаружила мужчину и начала странно себя вести, что заметила 77-летняя соседка ее хозяйки. Женщина решила проверить, что вызвало странное поведение кошки, и увидела упавшего в канал мужчину.

К спасению человека были привлечены пять человек, включая хозяйку кошки Томоки Нитту, указано в сообщении. Совместными усилиями им удалось вытащить мужчину из канала.

Городское отделение полиции отметило действия добровольцев хвалебными грамотами, а кошку наградили угощением, передает агентство.(Газета.Ru)

| 2020-06-29T00:26:44+04:00 29 июня 2020, 01:51|12345 (Пока оценок нет)
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