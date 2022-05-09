Япония приняла «тяжелое решение» по запрету импорта российской нефти, так как «единство стран G7 важнее всего.

Как передает РИА Новости, об этом заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам онлайн-саммита «семерки».

«Сегодня ночью я участвовал в видеоконференции лидеров «группы семи», мы провели с лидерами стран G7 и президентом Зеленским откровенный обмен мнениями и смогли снова подтвердить солидарность «семерки» с Украиной. Что касается нефти, то для нашей страны, во многом зависящей от импорта энергоресурсов, это очень тяжелое решение, но сейчас время, когда единство G7 важнее всего. С учетом заявления лидеров «семерки» мы решили принять меру по запрету импорта российской нефти. Япония продолжит для защиты мирового порядка тесно взаимодействовать с G7 и другими странами», — сказал Кисида.

В то же время он подтвердил намерение Японии сохранить свои доли в проектах «Сахалин-1», «Сахалин-2» по добыче природного газа и нефти, однако дал понять, что Япония будет сокращать импорт нефти и по проектам, в которых имеет долю.