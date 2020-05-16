Япония захотела расследовать работу ВОЗ в начале пандемии

Япония намерена инициировать расследование в отношении Всемирной организации здравоохранения из-за ее действий во время пандемии коронавируса. Об этом пишет The Mainichi.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Смндзо Абэ. По его словам, в Токио, как и в Евросоюзе, усомнились в правильности действий организации в самом начале распространения инфекции. Япония попросит начать расследование на заседании Генеральной Ассамблеи ВОЗ, которая состоится в понедельник.

Глава МИД Японии Тошимицу Мотеги уже подтвердил эти планы. «В международном сообществе много дискуссий о точном происхождении вируса и реакции на его появление в самом начале», — сказал он и подчеркнул, что во избежание рисков дальнейшего ухудшения ситуации нужно провести четкое расследование.

В конце апреля президент США Дональд Трамп поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS CoV-2 и его источниках. Расследованием займутся Агентства национальной безопасности, Разведывательное управление Министерства обороны США и ЦРУ. Позицию США по поводу несвоевременной реакции на распространение вируса разделяют и другие страны, в том числе в Европе (lenta.ru)