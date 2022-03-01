МИД Японии обнародовал детали введенных правительством санкций против России в связи с ситуацией в Украине.

Так, под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны, в частности, президент РФ Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Кроме этого, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Их активы в Японии в случае выявления заморозят.

Кроме этого, экспортные санкции ввели в отношении 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», госкорпорации Ростех и других.

В санкционном списке значатся также Банк России, ВЭБ и Промсвязьбанк.

Помимо этого, Токио ввел запрет на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут способствовать росту военного потенциала России, в частности, полупроводников.