Япония вновь заявила о суверенитете над северными территориями

19 мая министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги представил новое издание официального доклада внешнеполитического ведомства «Синяя книга по дипломатии» за 2020 год, сообщает «Рамблер».
Касательно проблемы «северных территорий», включающей в себя японско-российские переговоры по заключению мирного договора, в документе сказано, что «мирный договор может быть подписан после разрешения вопроса о принадлежности „четырех северных островов»“.
Таким образом, в докладе зафиксирована базовая позиция на то, что объектом переговоров должны стать все четыре острова.
В прошлогодней версии „Синей книги“ (2019 год) такое положение отсутствовало.
Кроме того, в том, что касается японской правовой позиции о принадлежности „северных территорий“, в нынешней „Синей книге“ было отмечено, что „на острова распространяется суверенитет нашей страны“.
В 2019 году японский МИД исключил из „Синей книги“ содержавшееся в издании 2018 года положение о том, „четыре «северных острова» принадлежат Японии“. В связи с этим, как правящая коалиция, так и оппозиционные партии подвергли правительство критике за то, что „оно ослабило японскую позицию на возвращение стране четырех островов“.