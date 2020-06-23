Япония приписывает обнаруженную подозрительную подлодку Китаю

Министр обороны Японии Таро Коно предполагает, что обнаруженная в прилежащей зоне у территориальных вод Японии неизвестная подводная лодка может принадлежать Китаю, передает РИА «Новости».

«Предположительно, это китайская подводная лодка», — сказал он.

На место были направлены патрульный самолет Kawasaki P-1, противолодочный самолет Lockheed P-3 и три патрульных корабля.

Патрульный самолет и эсминец Японии заметили подозрительный объект еще 18 июня. По их данным, подлодка держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима префектуры Кагосима. Позднее, 20 июня, ее уже заметили за пределами прилежащей зоны у острова Ёкоатэ префектуры Кагосима.

В связи с этим министр обороны Японии Таро Коно приказал быть бдительнее и собирать информацию о подводной лодке.