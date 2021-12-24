Япония приняла решение не отправлять министров и правительственных чиновников на зимнюю Олимпиаду в Пекине в следующем году. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.

«У нас нет планов отправлять в Пекин правительственную делегацию», — сказал он. Мацуно также выразил надежду на успешное проведение Игр в Китае в следующем году.

По его словам, Япония будет представлена спортивными чиновниками, включая председателя оргкомитета состоявшихся в этом году Игр в Токио, депутата верхней палаты парламента Сэйко Хасимото.

Также в столицу Китая отправятся руководители профильных комитетов Ясухиро Ямасита и Кадзуюки Мори. «На Олимпиаде в Пекине будет присутствовать председатель оргкомитета ОИ в Токио Хасимото, глава Олимпийского комитета Японии Ямасита. Кроме того, на Паралимпиаду в Пекине приедет глава Паралимпийского комитета Мори», — сказал генсек правительства.

При этом, как подчеркнул Мацуно, Япония не считает свое решение не отправлять правительственную делегацию в Пекин примером дипломатического бойкота.

«Япония приняла решение [о составе делегации] самостоятельно. Что касается присутствия нашей делегации на Играх в Пекине, то мы не намерены использовать специфические термины. Насколько я знаю, выражение «дипломатический бойкот», о чем заявляли США, нами не используется», — констатировал он.