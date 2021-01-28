Якутскому шаману вновь не удалось дойти до Москвы

В Якутии задержан шаман Александр Габышев. Как сообщил информационный портал «Якутия.Инфо», это произошло в частном доме родственников Габышева, где он проживал. В задержании участвовали семь сотрудников полиции и четыре сотрудника ОМОНа, Габышева увезли в машине скорой помощи.

Люди из окружения шамана предоставили редакции фотографии, на которых заметны следы борьбы и крови внутри дома. Как сообщили порталу «Якутия.Инфо» люди из окружения шамана, в последнее время за ним следили сотрудники силовых структур.

Габышева поместили в психоневрологический диспансер, сообщил в интервью порталу «Сибирь.Реалии» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников «На каком основании, мы пока сами не знаем. Завтра, думаю, будут ясны подробности», — продолжил Прянишников, добавив, что на месте находятся адвокаты правозащитного фонда.

Житель Якутска Александр Габышев в марте 2019 года объявил, что идет в Кремль для «изгнания Путина», по пути к нему присоединялись сторонники. Габышева задержали во время марша на Москву в сентябре 2019 года после шести месяцев путешествия и 3000 пройденных километров. Федеральная служба безопасности завела дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение шаману не предъявили. Его поместили в психоневрологический диспансер и 3 октября признали невменяемым, но позже выпустили. (DW)