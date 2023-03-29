Путин заявил о намерении разместить на белорусской территории тактическое ядерное оружие. По словам Путина, белорусский руководитель Александр Лукашенко уже долгое время просил его разместить это оружие в стране. Как заявил российский президент, к 1 июля должно завершиться строительство в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия. Кроме того, по словам Путина, Беларуси передан ракетный комплекс «Искандер», который может использовать это оружие.

Лукашенко ранее заявлял, что ряд самолётов белорусских ВВС переоборудовали, и они могут нести ядерные ракеты. Путин уточнил, что таких самолётов десять.

Путин сделал это заявление в период растущей напряженности в отношениях с Западом из-за войны в Украине и в то время, как некоторые российские комментаторы размышляют о возможных ядерных ударах.

Тактическое ядерное оружие относится к тем, которые используются для достижения конкретных целей на поле боя, а не к тем, которые способны уничтожать города. Неясно, сколько такого оружия имеется у России, учитывая, что это область, все еще окутанная тайной времен холодной войны.

Как следует из слов Путина, решение разместить ядерное оружие в Беларуси было окончательно принято после того, как Великобритания заявила о намерении предоставить Украине снаряды с обеднённым ураном. Такие снаряды не относятся к ядерному оружию, и сама Россия их таковыми не считает. Сам же Путин сказал, что в России есть «сотни тысяч таких снарядов». Однако Москва почему-то крайне резко отреагировала на намерения Британии, обвинив Лондон в «ядерной эскалации» и пообещав «ответные меры». При этом из того же интервью Путина следует, что ракетный комплекс был передан Беларуси до британского заявления, так же как и переоборудованы самолёты (об этом ранее говорил и Лукашенко). Строительство хранилища, очевидно, также началось раньше, чем стало известно о планах поставки боеприпасов с обеднённым ураном Украине.

По словам Путина, Россия не передаёт Беларуси ядерное оружие, а размещает своё оружие на её территории. Российский президент сослался на то, что США размещают своё ядерное оружие в ряде стран Европы.

Путин также назвал угрозой для России поставки Украине вооружений и боеприпасов странами Запада. Их он назвал «поджигателями войны» — используя советскую риторику. Так страны Запада во главе с США, в частности, охарактеризовал Иосиф Сталин в своём последнем публичном выступлении на съезде КПСС осенью 1952 года.

К чему может привести появление ядерных бомб на территории Беларуси? Насколько это опасно для городов Украины? Самого белорусского диктатора трудно отнести к эмоционально устойчивым личностям – а что если власть в России пошатнется, и Лукашенко решит, что теперь он вправе распоряжаться ядерными ракетами так, как ему покажется правильным? А у него напряженные отношения с теми же Польшей, Литвой, где сейчас проживает большая часть противников его режима.

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане Стейнар Гил:

— Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси это всего лишь очередная попытка запугать Украину и западные страны, поддерживающие ее. Наступление российских войск иссякло, и ожидается мощное украинское контрнаступление. Ситуация на поле боя несомненно волнует Путина, и он отчаянно усиливает угрозы. Однако, запугивание не сработает. Наоборот, со стороны ЕС вероятно будут введены дополнительные санкции, и Украина требует созвать внеочередное заседание Совбеза ООН. В этой связи важно иметь в виду то, что сказано в пункте 4-ом Будапештского меморандума, а именно, «если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии, в которой используется ядерное оружие», остальные три стороны подтверждают, что они будут «добиваться немедленных действий со стороны Организации Объединённых Наций». Не думаю, что Путин посмеет использовать тактическое ядерное оружие. Он, наверное, уже знает, какова будет реакция США, Великобритании и других западных стран.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман:

— В целом размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси это больше политический шаг, чем военный, потому что, если возникнет подобная военная надобность, Россия может его применить и без такого размещения. Процесс подготовки к такому размещению начался еще в прошлом году, и заявления про переоборудование самолетов и передачу «Искандеров» как возможных носителей ЯО были еще тогда, сейчас добавилось только заявление, что к июлю закончится строительство хранилища.

Это очередной шаг в общей эскалации отношений России с Западом и некоторый ответ на расширение НАТО и приближение его к границам России: обычные российские войска находятся в Беларуси и так, сейчас к ним хотят добавить и базу тактического ядерного оружия. На войну в Украине как таковую это не повлияет, как я уже сказал, при теоретическом желании применить там ЯО Беларусь не нужна. Это может повлиять разве что на реакцию Запада: хотя Пентагон и заявил, что не видит признаков подготовки России к использованию ЯО, в ЕС уже заявили о возможном усилении санкций. Также это может повлиять и на увеличение поставок оружия Украине как ответное действие в процессе эскалации.

Латвийский политический аналитик, доктор филологических наук, независимый журналист, в прошлом сотрудник американского Национального демократического института международных отношений (НДИ) Алекс Григорьевс:

— Основное содержание слов Путина – ядерный шантаж, одно из любимых занятий российского руководства. Соответственно, британское заявление является лишь поводом для такого шантажа. Одновременно, ядерный шантаж — это способ еще крепче привязать к себе Беларусь, сделав соучастником преступления в очередной раз, как будто прежних случаев не хватило. Некоторые военные обозреватели подчеркивают тот факт, что и Вильнюс, где будет проходить саммит НАТО в 2023 году, и Киев, и даже Варшава гораздо ближе от границ Беларуси, чем от основной территории России.

Но главная интрига заключается в отношениях России с Китаем. Китай очень нервно относится к ядерным угрозам России несмотря на то, что они обращены на третьи страны. Интересно, выпросил ли Путин у Си разрешение продолжать ядерный шантаж Запада при условии, что он останется только словесным, или Путин сознательно идет на конфронтацию и с Китаем тоже? Последнее могло бы быть в отместку за отказ Китая поставлять России оружие, на что в Москве рассчитывали.