Я играю, ты танцуй: посольство США поможет бакинскому театру с новым проектом

Карантин, все еще действующий в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией Covid – 19, пока что не позволяет вернуться культурной жизни столицы в былой ритм. В Баку и других городах Азербайджана по-прежнему закрыты театры, приостановлена концертная деятельность, а на выставки, которые открываются в музеях или галереях, допускается лимитированное количество посетителей.

Актеры в этой ситуации заскучали больше многих других творческих людей. Сцена закрыта, а в отличие от музыкантов, которые один за другим решаются на онлайн концерты, театральную премьеру виртуально не отыграешь.

Единственный в своем роде в Баку современный театр ADO решил восполнить вынужденную паузу новым проектом, к реализации которого коллектив театра приступает уже 12 февраля. Проект реализовывается в городе Гянджа.

В этот день состоится первый из двух кастингов на участие в Театральной лаборатории в рамках проекта «Я играю, ты танцуй». Для того, чтобы стать участником кастинга, все желающие и ощущающие в себе актерский талант жители Гянджи должны были заполнить анкету, ответив на ряд простых вопросов. Творческие «смотрины» пройдут при участии создателя театра ADO, актера и режиссера Эльмина Бадалова.

Он же будет руководить репетиционным процессом с участниками, которые успешно пройдут кастинг и будут приглашены в проект. По итогам занятий и репетиций с Бадаловым в Гяндже и Баку состоится премьера. Все роли в новом спектакле будут исполнены участниками проекта – не профессиональными актерами.

Организаторы подчеркивают, что Театральная лаборатория открыта для всех желающих, участие в проекте бесплатное. Проект поддерживает посольство США в Азербайджане и творческое пространство Art Garden Ganja.