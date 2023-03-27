Иран получает от России технологии в области слежки и цензуры в цифровом пространстве, средства наблюдения и фотографирования, подслушивающие устройства и детекторы лжи. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

Автор материала утверждает, что две страны заключили соглашение о киберсотрудничестве еще два года назад. Отмечается, что в прошлом Россия опасалась предоставлять Ирану цифровые наступательные технологии, поскольку их могли продать в даркнете, однако после начала войны против Украины ситуация изменилась, и Москва начала передавать Тегерану программное обеспечение подобного рода.

Согласно статье WSJ, в исследовательском центре Citizen Lab Университета Торонто сообщили, что Иран получил от России программы для интернет-цензуры от российской компании «Протей», которые были переданы иранскому провайдеру мобильных услуг Ariantel. Кроме того, согласно материалу издания, Иран замедлял веб-трафик во время протестов и использовал системы наблюдения для поиска и задержания митингующих.