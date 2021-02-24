Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток — 2»

Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток — 2», вложив €730 млн. Дальнейшее финансирование проекта компанией не планируется, говорится в отчете Wintershall Dea за четвертый квартал и 2020 год.

«Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются», — говорится в отчете.

Рассмотрение апелляции Wintershall Dea на штраф польского регулятора UOKiK за участие европейской компании в проекте строительства «Северного потока — 2» может занять 3-5 лет, утверждает компания.

«Группа считает, что штраф не обоснован и польский антимонопольный орган применяет в данном случае нетрадиционный подход, применяя широкие интерпретации определений. 5 ноября 2020 года дочерняя компания Wintershall Dea — Nederland Transport and Trading B.V. (WDNTT) — обжаловала это решение в суде. Мы ожидаем, что рассмотрение апелляции продлится около 3-5 лет», — говорится в отчете. (ТАСС)