Microsoft исправит ошибку с дисками, которую пользователи Windows 11 наблюдали более полугода. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает «Лента.Ru«.

Журналисты рассказали о будущем обновлении операционной системы под номером KB5008353, оно будет включать в себя ряд важных исправлений. Апдейт, доступ к которому уже получили участники программы бета-тестирования, решил проблему замедления жестких дисков и SSD-накопителей на компьютерах под управлением Windows 11.

«Не только на NVME, даже мой SATA SSD теперь работает быстрее. Раньше Windows 11 загружалась медленнее, чем Windows 10», — рассказал анонимный пользователь, который уже установил обновление на свой ПК. Ускоряющий накопители апдейт должен оказаться доступным для всех потребителей в ближайшее время.

По словам специалистов, первые сообщения о проблеме были замечены в июле 2021 года. Ошибку не смогли устранить ни в обновлении за декабрь, ни в актуальном январском апдейте.