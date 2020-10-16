Who is who: кто и как из азербайджанских артистов поддержал Родину?

В дни, когда доблестная азербайджанская армия проводит успешную контрнаступательную операцию по освобождению азербайджанской земли от оккупационного режима Армении, многочисленные соотечественники из разных уголков земли считают за честь внести свой вклад в победу над современным фашизмом.

Как сообщает #, среди них есть и известные артисты, известные как в Азербайджане, так и в других странах.

На днях свой вклад внес популярный российский певец азербайджанского происхождения Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), перечислив сумму в Фонд помощи Вооруженным силам АР.

Как известно, основным источником финансирования Фонда являются добровольные взносы юридических и физических лиц.

Jah Khalib стал не первым артистом, проявившим небезразличие к происходящим событиям. Ранее пожертвование в фонд сделал народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), к которому присоединились некоторые друзья и коллеги певца, в том числе Бахтияр Алиев (Bahh Tee), с которым EMIN создал музыкальный лейбл Zhara Music, бизнесмены Рамин и Рустам Гаджиевы и др.

«Вместе мы — сила! Карабах — это Азербайджан!» — написал Эмин Агаларов в Instagram, рассказывая о пожертвовании в общей сумме 1.000.000 AZN.

О поступке Jah Khalib пользователям рассказал азербайджанский журналист Сеймур Закаряев:

«Наш Джа Халиб сделал пожертвование в Фонд помощи ВС Азербайджана. Лично я сам отправлял ему банковские реквизиты. Он из скромности не захотел, чтобы об этом писали и говорили, но молчать я не смог», — написал журналист в Instagram Stories, отметив, что артист очень переживает за свою Родину, и постоянно находится на связи с бакинскими друзьями и держит руку на пульсе событий в Нагорном Карабахе.

Свое единство с азербайджанским народом Jah Khalib также выразил посредством публикации в своем Instagram аккаунте мугама и надписи Vətən sağ olsun.

«Я вырос в Казахстане, но Баку для меня — особенное место, потому что это мой дом», — заявил певец в интервью #. Напомним, что в марте 2019 года в Бакинском Конгресс Центре Jah Khalib дал свой первый сольный концерт в Баку, который прошел при полном аншлаге.

Ни для кого не новость, что в настоящее время армяне развернули войну и на просторах Интернета, используя при этом свое единственное и излюбленное оружие – ложь и клевету.

Многие молодые азербайджанские артисты, сделавшие карьеру в российском шоу бизнесе, сталкиваются с буллингом, травлей, организованной армянскими провокаторами. В этой связи не каждый из них решается на какие-то действия в поддержку Родины.

Называть их трусами или предателями не является целью данной публикации. Но нет ничего удивительного в том, что поклонники в Азербайджане ждут от своих артистов поддержки, которую видят на примерах армянских селебрити и публичных персон.

В этом плане самым удачным нашим примером может служить Эмин Агаларов, который поддерживает свой народ и армию не только материально, но и морально. Практически ежедневно артист публикует в Instagram патриотический контент, поддерживает соотечественников, радуется хорошим новостям с фронта. По инициативе Эмина Агаларова был снят короткометражный документальный фильм об истории армянской оккупации и геноциде в Ходжалы, который разлетелся по всем соцсетям, собрав огромные просмотры.

При этом, порой в Интернете можно наткнуться на мнения, что остальные азербайджанские артисты России, не считая Джа Халиба и Bahh Tee, несколько апатичны в своей гражданской позиции.

В этих случаях чаще всего имеют ввиду дуэт HammAli & Navai в составе Александра Алиева и Наваи Бакирова, молодого певца JONY (Джахида Гусейнли), чьи концерты в Баку собирали аншлаги.

Заходим на Instagram Наваи Бакирова и видим, что 1 октября певец пожелал всем «мира и любви». На этом скромная «миссия поддержки» азербайджанского артиста, из-за которого девушки и подростки в Баку рвали на себе футболки, заканчивается.

Гораздо эмоциональней проявил себя коллега и друг Бакирова по дуэту Александр Алиев. 29 сентября он сделал в своем Instagram аккаунте вполне серьезное заявление, которое было по достоинству оценено фолловерами:

«Я готов отказаться от музыки, но я не откажусь от того, что я – азербайджанец». Певец также опубликовал выступление Макима Шевченко, в котором российский ведущий детально рассказывает миру об армянской агрессии в отношении Азербайджана.

«Я не хочу войны, но от меня, к сожалению, мало что зависит. Я до последнего не хотел вмешиваться, и как либо комментировать сложившуюся ситуацию, ведь я артист с многонациональной аудиторией, и от меня мало что зависит, но раз некоторые публичные личности позволяют себе выставлять Азербайджан в плохом свете в публичном пространстве, то это мой ответ для них. Я имею полное право защищать свой народ. Мне надоело читать статьи, где мой народ выставляют агрессором и всячески пытаются дискредитировать нас, навязывая людям ложную информацию. Я хочу, чтобы вы знали правду!», — написал артист и нашел большую поддержку среди своих поклонников.

JONY, Джахид Гусейнли 29 сентября дал общую информацию об истории оккупации Азербайджана Арменией и молчал до вчерашнего дня, когда в его Instagram вновь появилась запись – обращение к своему народу. Певец написал текст на азербайджанском языке и отключил функцию комментирования публикации, суть которой сводилась к тому, что певец, говоря о том, что разделяет все переживания и боль своего народа и по этой причине на протяжении многих дней не делился никаким творческим и коммерческим контентом.

«Прошу поклонников понять меня, я артист, и это моя работа. Я безмерно радуюсь ежедневным новостям об успехах азербайджанской армии на фронте, как и все вы, я с нетерпением жду возвращения наших земель и восстановления территориальной целостности Азербайджана. Молюсь Богу за души шехидов. Вместе – мы сила. Карабах — это Азербайджан», — написал JONY.

И, наконец, самый богатый на подписчиков в Instagram азербайджанец, популярный российский блогер Гусейн Гасанов. 6 октября коллекционер красных люксовых авто сделал заявление, написав, что у него огромная аудитория, и он не согласен делить ее на нации или народности, подчеркивая, что он не формирует вражеский дзот для Армении, а представляет свою нацию:

«Я – азербайджанец, и очень горжусь этим», — подчеркнул блогер.

Он призвал аудиторию быть миролюбивой, так как СМИ и медиа, по его словам, переполняет контент, несущий провокации, жажду войны и крови.

«Война – это не есть хорошо», — написал Гусейн и укатил отдыхать… На Мальдивы.