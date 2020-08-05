Взрыв в Бейруте: это чересчур даже для Израиля

О взрыве в столице Ливана Бейруте, о том, можно ли считать его террористическим актом, и как в последнее время развивается политэкономическая ситуация в Ливане, а также о противостоянии «Хезбаллы» с Израилем, рассказал в интервью «# президент российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде.

-Можно ли считать событие в Бейруте террористической атакой?

-Террористическим актом я это не считаю, по простой логике. Есть в открытом доступе более сотни видеозаписей, на которых виден сильный пожар изначально, а потом уже мощная взрывная волна, которая произошла в результате пожара. Да и следует просто провести ретроспективный анализ и посчитать количество терактов, которые происходили в Ливане, их количество минимально. Ливан не та страна, которая является каким-то важным региональным игроком, с неё спрос небольшой, хоть там и есть Хизбалла.

— С учётом, того, что экономическое положение страны ужасное, можно ли ожидать в Ливане внутриполитического коллапса, который приведет к гражданскому противостоянию?

— Ситуация, действительно, была катастрофичной даже без вчерашнего взрыва, потому что экономические проблемы — это прямое последствие устарелых механизмом политического процесса в стране и высокой коррумпированности. Ливан всегда был уязвим экономически, но благодаря общему позитивному экономическому фону в мире и Ливану доставались приятные финансовые вливания.

Если коротко, то высокие цены на нефть позволяли ливанцам массово работать на высокооплачиваемых должностях в монархиях залива и направлять деньги своим семьям в Ливан, развивался труизм и сфера услуг расширялась, потому что был спрос. Были страны, которые вливали деньги в экономику для продвижения своих интересов, и Сирия, которая использовала ливанские банки, для своих финансовых операций и уходила от санкций Запада. Но сейчас этого всего уже нет, вдобавок к этому пандемия и «Закон Цезаря», который оказался выстрелом в сердце ливанской банковской системы. У власти нет авторитетных личностей, которые смогли бы подготовить народ и провести необходимые реформы. Показательна отставка министра иностранных дел, который уходя заявил, что во власти нет тех, кто думает об интересах Ливана. Есть те, кто отстаивает интересы спонсоров.

С учетом этого всего, взрыв может оказаться поводом для начала более жесткого противостояния между властью и простым народом. Потому что власти должны были контролировать данный объект и случившееся, скорее халатное отношение и человеческий фактор, за который кто-то должен ответить. Но особенность войны на этот раз будет в том, что не будет деления на конфессиональные и этнические группы, так как ливанцы неоднократно проявляли своё желание в уже окончательном формировании национальной идентичности, которая объединит всех с надеждой на лучшее будущее. К сожалению, с каждым днём конфликтный потенциал растёт, правительство действующего премьера не демонстрирует готовность к решительным изменениям, а протесты на улицах не стихают с сентября 2019. Все это может привести к открытому гражданскому конфликту.

— В последнее время наблюдается обострение между Хезбаллой и Израилем. Станет ли это событие толчком для очередного противостояния между сторонами?

— Как мы знаем, в арабском мире всегда Израиль виноват во всех бедах, этот нарратив не уходит, а только лишь расширяется среди простого населения. Толчок уже был, мы наблюдаем рост напряжённости на границе Ливана и Израиля, игры мускулами сторон, израильские дроны в воздушном пространстве Ливана, обстрелы территорий. Я неоднократно это говорил, здесь интересов больше в эскалации и власти Нетаньяху, чем у Хизбаллы. Мы видим, как политический рейтинг действующего премьера снижается, он уже делит власть со сменным премьером Ганцем. Да и кроме того его кошмар — это уголовное дело, которое возбуждено против него. Поэтому он все яростнее кричит об аннексии палестинских территорий: ему нужна «маленькая война», чтобы отвлечь население от недовольства и оправдать свои действия необходимостью защитой Израиля.

Конечно, точно также можно было бы сказать про Хизбаллу, которая сильно потеряла популярность в Ливане, так как ее аффилируют напрямую с действующими элитами Ливана, приведшими страну к кризису. Но суть в том, что у Хизбаллы тяжело с финансами, да и сейчас не лучшие времена для крупного конфликта.

Поэтому, безусловно, эскалация будет нарастать, но это общий тренд, который объясняется комплексными причинами роста протестного и конфликтного потенциала не только в регионе, но и в мире.

Среди самих ливанцев, да и во многих странах арабского мира уже прошёл слух, что это, конечно же, был Израиль. Говорят, что на этих складах хранились вооружения и боеприпасы Хизбаллы, и это было показательным ударом, чтобы предостеречь Хизбаллу от очередных игр мускулами на юге Ливана.

Необходимо понимать, что это стандартное клише, которое применяет «арабская улица» во многих ситуациях, когда происходит что-то непонятное и наносящее ущерб. Причина этому — «вечный» арабо-израильский конфликт и многочисленные диверсии израильских спецслужб ещё с момента образования Израиля.

Да, мы свидетели последней эскалации, которая происходит на границе между Израилем и Ливаном, новостей о крушении израильского дрона на территории Ливана, о ликвидации высокопоставленных членов Хизбаллы при авиаударах Израильских ВВС. Но Израиль прекрасно понимает, что Хизбалла сейчас переживает не лучшие времена, как из-за финансовых трудностей, так и репутационные издержки из-за внутриполитического кризиса в Ливане.

Поэтому Нетаньяху была бы выгодна «маленькая быстрая война», которая будет оправдывать его агрессивную и националистичную риторику, а самое главное, может отвлечь население от проблем «коронавируса» и судебного расследования, которое против него инициировано. Но, на мой взгляд, взрыв организован не Израилем, так как это чересчур даже для них, и кроме того, они бы начали с юга Ливана, потому что, нападая на Бейрут, который густонаселён, да и символичен для арабского мира, вызвали бы негативную реакцию и испортили и без того не лучшие отношения.