Вюсал Гусейнов: В связи с пандемией во всем мире приостановлен процесс реадмиссии

«В связи с пандемией во всем мире приостановлены вопросы, связанные с реадмиссией».

Как сообщает АПА, об этом на онлайн пресс-конференции сказал начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов.

По его словам, были приостановлены процесс возвращения, статус беженца в стране. Во время пандемии ГМС в соответствии с рекомендациями Оперштаба работала в усиленном режиме, без перерывов. По причине возобновления деятельности службы «ASAN» люди могут обращаться туда в связи с миграционными услугами. В регионах, где нет службы «ASAN», можно обратиться в региональные миграционные управления, занять очередь в мобильном приложении. Мы проводим приемы в региональных управлениях».