Вюсал Гасымлы: «Будет создан холдинг для управления компаниями в Едином Центре»

Арендная плата с предпринимателей за государственное имущество и государственную землю, не будет насчитываться до конца этого года.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

По его словам, в целях увеличения экспорта ненефтяных продуктов планируется ускорить продажу товаров с экспортными векселями, применение льгот по таможенным пошлинам на таможенное оформление, контроль и выдачу разрешений (сертификатов).

«В постпандемический период будет внедрена новая модель экономического роста. Основными приоритетами экономической политики государства будут: строительство, горнодобывающая промышленность, нефтехимическая промышленность, цифровая экономика, транспорт, торговля, логистика, телекоммуникации, внутренний туризм, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. От имени государства будет создан Государственный инвестиционный холдинг для управления компаниями в Едином Центре, повышения прозрачности и экономической эффективности их деятельности, в том числе инвестиционных программ, обеспечения конкурентоспособности. Будет разработана новая программа приватизации», — отметил он.

Как отметил Гасымлы, с целью создания нового механизма разработки и реализации стратегических проектов в строительном секторе будет создана Азербайджанская строительная корпорация для ускорения развития городов и регионов. Эта корпорация обеспечит долгосрочное управление портфелем стратегических проектов, разработку новых проектов, привлечение инвесторов и реализацию пилотного проекта.

«На жизненно важные пассажирские перевозки будет выделено 280 миллионов манатов. Одной из основных целей поддержки занятости и социального обеспечения является предотвращение неоправданных увольнений 1 574 000 работников в государственном и частном секторах, а также сохранение заработной платы работников в отпуске»,- подчеркнул он.