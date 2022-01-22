Это просто «праздник» какой-то. От министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за годы его работы на столь высоком посту приходилось слышать много разного, в том числе и нецензурного. Но то, что он озвучил на сей раз — это был «высший пилотаж» цинизма, вполне возможно проистекающего из твердой уверенности главы российского внешнеполитического ведомства в том, что их охватила всеобщая амнезия.

«Россия никогда не угрожала украинскому народу от лица своих официальных представителей», — заявил Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Это манипуляция. Различные российские политики регулярно озвучивают претензии на территории Украины. То есть, проявляют открытое неуважение к ее территориальной целостности и суверенитету. К примеру, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Украина должна войти в состав России. По его словам, нужно «поставить» там «свою власть». «Вопрос в чем заключается (моя позиция)? Полностью освободить Украину и там поставить везде свою власть. Украины быть не должно. Они как губернии вступают в состав России», — сказал Владимир Жириновский в декабре минувшего года в интервью радио «Комсомольская правда».

Да, Жириновский не официальное лицо. Он не уполномочен делать заявления о внешней политике РФ. Но он не простой алкоголик Ваня, кричащий что-то перед подъездом своего дома. Он многократный кандидат в президенты РФ, лидер фракции в ГД РФ. То есть, к его словам, увы и ах, нельзя относиться как к пьяному бреду среднестатистического россиянина. А ведь такого рода провокационные речи часто озвучивает далеко не только Жириновский, но и масса иных российских политиков разного пошиба.

Но вернемся к Лаврову. В качестве «вишенки на торте» прозвучало его утверждение, что Россия не собирается нападать на Украину. «Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так», — сказал глава МИД России. Это была обреченная на провал попытка свалить все с больной головы на здоровую. Очевидно же, что словам руководства РФ верить, мягко говоря, наивно.

Сомневающимся я хочу напомнить, что президент России Владимир Путин кардинально менял взгляды на положение Крыма. Сначала он признавал его украинским, после аннексии публично открещивался от присутствия российских военных на полуострове, а позже и вовсе заявлял, что Крым — «историческая территория РФ, и там проживают русские люди». «Крым не является никакой спорной территорией, там не было никакого этнического конфликта… И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Вопрос о каких-то подобных целях России отдает провокационным смыслом. Там внутри общества в Крыму происходят сложные процессы – проблемы крымских татар, украинского населения, русских – но это уже внутренне политические проблемы самой Украины», – говорил он в 2008 году.

В декабре 2013 года Путин категорически опроверг возможность введения российских войск на украинский полуостров. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста издания Los Angeles Times, он сказал: «Будем продолжать бороться за равенство прав. Это относится ко всем государствам. Но это совсем не значит, что мы собираемся «махать шашкой» и вводить войска. Это полная ерунда. Ничего подобного нет и быть не может».

А уже в марте 2014 года на пресс-конференции президент РФ заверил, что в Крыму нет российских военных, а «зеленых человечков» назвал «силами самообороны». «Посмотрите на постсоветское пространство. Полно формы, которая похожа, пойдите в магазин вот у нас и купите любую форму», — сказал Путин. Но уже через месяц, в апреле 2014 года, он оправдал военное вторжение в Крым, аргументировав это «защитой русскоязычного населения».

Имея такую историю, скажем дипломатично, сильного изменения взглядов президента РФ Владимира Путина по вопросу Крыма, как-то совсем уж наивно было бы верить словам главы МИД РФ Лаврова про «многократные доказательства» того, что Россия не нападет на Украину. Особенно, если есть факт аннексии Крыма со стороны России. То есть, РФ уже напала на Украину, уже проявила неуважение к ее территориальной целостности. И собирается действовать в таком ключе и дальше. «Консультации с руководителями фракций Государственной Думы по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания самопровозглашенных «Донецкой» и «Луганской» «народных республик» пройдут на следующей неделе», — написал в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

То есть, Россия уже открыто показывает свою прямую вовлеченность в конфликт на Донбассе. Она поставляла туда оружие, военных инструкторов, она раздавала гражданам Украины, которые проживают в определенных районах Луганской и Донецкой области, российские паспорта. И регулярно «бряцает оружием» вдоль границы с Украиной. И вот на фоне всего этого, мы слышим поразительные речи Сергея Лаврова. Они, скажу, дипломатично, сильно оторваны от реальности и точно не прибавляют уважения и доверия к России.