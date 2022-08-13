Школа -вуз — работа. Привычная формула. Но в современном мире она уже не так актуальна. Потратить несколько лет своей жизни, а в условиях платного образования еще и кучу денег, влезть в кредитную яму, а что дальше? Хорошо, если образование пригодилось и выбор профессии был осознанным. Но многие никогда и не будут работать по специальности. К тому же знания в современном мире быстро устаревают, порой и до окончания учебы.

Исследования показывают, что работодатели все чаще отдают предпочтение сотрудникам без диплома вуза, но с опытом работы.

Нельзя стать, скажем, врачом или ученым без высшего образования, но есть масса сфер, где его отсутствие не мешает. В том числе, востребованная нынче IT сфера. При желании «вышку» можно получить, когда появится четкое понимание в каком направлении действительно хочется двигаться. При этом профессия, которая всегда сможет прокормить, уже будет. Вчерашние школьники часто не знают, чего хотят, и подают документы в вуз, просто потому что это престижно и родители настаивают. Даже если никакой мотивации к учебе у них нет. При этом провал на вступительном экзамене при этом приравнивается к трагедии, а иногда ею реально становится.

О том, что высшее образование нужно не всем и не надо делать из него культ, в Азербайджане говорят давно и безуспешно. Необходима альтернатива –хорошее профессиональное образование. В СССР оно было популярно, прежней популярности давно нет – оно не престижно. Будет ли, зависит от того, насколько грамотно подойдут к делу.

Сейчас проектируется новый центр профобразования в Сумгайыте. В Физули и в Лянкяране также появятся профцентры, а затем и в других городах страны. Шаг правильный, при условии, что обучение будет качественным, а не формальным. В этом году прием в профессиональные учебные заведения на учебный год осуществляется по 127 специальностям. Цели, связанные с профессиональным образованием, отражены в «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы». Одна из них — это создание новых специальностей в соответствии с рынком труда. Будут учить, например, на специалиста по гибридным автомобилям. Еще одно новшество – прием на вечернее отделение.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов уверен: профобразование нужно было начать реанимировать уже давно, но хорошо, что, наконец, лед тронулся.

«Вечернее и заочное образование необходимы. Как показала практика, эти формы себя оправдывают, так как позволяют и работать, и учиться. Мы в свое время ликвидировали вечернее образование, а сейчас оно возвращается. Это сделает профобразование более популярным, и установит связь учебы с практикой. Сейчас основная проблема в том, что люди учатся, знают теорию, а практики у них нет», – говорит он в беседе с #.

Сложно сказать, сколько человек в обозримом будущем будут задействованы в этом образовании, но то, что больше, чем раньше, это точно, уверен Исрафилов. Этому способствуют также соглашения по профобразованию с Турцией и Кореей.

«И Япония, и Германия многого достигли как раз благодаря грамотной политике профориентации. У нас же менталитет такой, что все должны окончить вуз. Но раньше ведь было иначе. Когда-то людям труда посвящали песни, стихотворения, фильмы, немалый процент депутатов состоял как раз из таких людей. Кто сейчас из депутатов из простого народа? Надо стимулировать молодежь, продвигать их, давать им дорогу. Мы, наконец, поняли, что без профориентации далеко не продвинемся. Надеюсь, что удастся добиться успеха», – подчеркнул эксперт.

Нужна разъяснительная работа с молодежью по поводу того, что актуально получить профобразование без отрыва от производства, уверен вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов.

«Это поможет молодым семьям, среди которых увеличилось количество разводов из-за того, что не хватает средств. А так, и возможность заработка, и получение опыта, и диплом по окончании учебы. Но профобразование должно сопровождаться хорошим базовым обеспечением.

Международная организация труда готовит конвенцию по профобразованию, так как в мире произошел определенный дисбаланс профессий. В погоне за вузовским дипломом многие оказались не у дел. Сейчас у работодателей, – отмечает Исмаилов, – есть огромная потребность в кадрах, имеющих профобразование. Конвенцию по опросам поддерживают работодатели. Азербайджан проводит в этом плане опережающие действия. Но нужен детальный анализ рынка труда, того, какие профессии необходимы и сколько людей с высшим образованием сейчас за бортом занятости. Сколько ежегодно выпускают, скажем, педагогов? Много, а по специальности работают немногие из них. Если наши профцентры будут добросовестно давать образование и в них не будет коррупции, желающих учиться там будет больше, к ним повысится доверие».