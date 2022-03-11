На днях премьер-министр Молдовы выступила со специальным заявлением. Она заявила, что Молдова придерживается конституционного принципа о нейтралитете, т.к. статус нейтрального государства закреплен за Молдовой конституцией страны. Поэтому Кишинев стремится стать членом ЕС, но не строит какие –то планы касательно НАТО, плюс, не намеревается объединиться с Румынией, чтобы как-то сократить интеграционный путь в ЕС или НАТО.

Заметим, что после начала украинско-российской войны со схожими, т.е. умеренными заявлениями, выступили и представители Украины и Грузии.

Президент Украины заявил, что его страна готова принять статус нейтрального государства, но хочет, чтобы ей предоставили гарантии безопасности.

То же самое можно сказать и о соседней Грузии. В первые дни украинской войны правительство Грузии также заявило, что не намерены присоединиться к санкциям против России, хотя до этого Тбилиси поддерживала все инициативы США.

Напомним, что Баку, Тбилиси, Киев и Кишинев вышли из одной шинели – в свое время они создали специальный союз, т.е. ГУАМ, который формально существует и по сей день. Но через некоторое время пути гуамовских стран разошлись. Украина, Грузия и Молдова встали на путь интенсивной интеграции с ЕС и НАТО, Баку же принял статус нейтрального государства и стал членом Движения Неприсоединения.

Сейчас последние события показывают, что выбор Баку был наиболее оптимален. Дело в том, что политика есть искусство возможного. Еще первый канцлер Германии Отто фон Бисмарк писал: «Я знаю сотни способов, как вытащить русского медведя с берлоги, но не знаю ни одного, чтобы загнать его обратно». По этой причине, острожная политика в отношении России есть требование реал-политики, в чем мы убедились в эти неспокойные дни.

Неслучайно, что страны-члены НАТО не стали воевать на стороне Киева. То, что Россия привела в готовность свои ядерные арсеналы, еще раз говорит о том, что для этой страны нет предела, она готова на все, даже на ядерную войну.

Конечно, некоторые действия стран-членов НАТО, довольно русофобские заявления западных политиков в какой-то мере дают повод для агрессивной политики России. Например, в свое время американский политолог Збигнев Бжезинский писал: «Новый мировой порядок будет строиться против России, за счет России и на обломках России!».

Согласитесь, подобные политические выводы могут вывести из себя даже самого спокойного человека.

Что касается Баку и его осторожной политики в отношении России, все будет зависеть от итогов украинско-российской войны. Может случится так, что Москва не ограничится с нейтральным статусом Баку и его «Договором союзничества». Кремль может требовать большего, т.е. членства в Евразийском Союзе и ОДКБ.

Но все это дело будущего. Теперь же Россия продолжает оккупировать Украину, хотя ее военные расчеты и планы не оправдались – война продолжается вот уже третью неделю. Плюс, каждый день войны обходится Москве больше двадцати миллиардов долларов. Поэтому пока можно сказать лишь одно: текущие события показывают, что в лагере гуамовских стран в свое время наиболее оптимальный выбор сделал именно Азербайджан…