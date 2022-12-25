Принц Эндрю неожиданно появился на традиционной рождественской прогулке королевской семьи после того, как Карл III «выставил» его из Букингемского дворца. Об этом сообщает Mirror.

Опальный принц Эндрю вместе с другими высокопоставленными членами королевской семьи посетил рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Сообщается, что после службы 62-летний Эндрю поговорил со священником, а затем присоединился к родственникам, чтобы пообщаться с публикой, собравшейся во дворе церкви.

Воссоединение Эндрю с семьей произошло на следующий день после того, как стало известно, что король Великобритании Карл III «выставил» его из Букингемского дворца.

«Любое присутствие принца Эндрю во дворце официально окончено. Король Карл III ясно дал это понять. Он не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе», — сообщил инсайдер изданию The Sun.

Принц Эндрю был лишен титулов и отстранен от королевских обязанностей после того, как правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила его в домогательствах.