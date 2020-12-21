«Выдохнула», когда вернули Шушу: азербайджанка из США о победе, бизнесе и моде

Невзирая на молодость, создатель бренда современной концептуальной одежды и ювелирных изделий Leyla Hall Contemporary Design — Лейла Холл уже сказала свое слово в мире большой моды. Ее коллекции одежды и украшений имеют свой стиль, подчеркнутость и приверженность традициям.

В интервью # Лейла Холл рассказала о том, что чувствовала в дни войны, как армяне пытались атаковать ее бизнес аккаунты, призналась, что ее вдохновляет в творчестве, и дала советы на тему модных трендов:

— Лейла, как вы пришли к делу своей жизни?

— Я по натуре творческий человек. С малых лет мне интересно было рисовать, что-то мастерить, уходя в мир своих фантазий. Я получила высшее образование за рубежом. Училась в разных университетах в США, Италии и Великобритании, и в итоге обрела обширный взгляд на моду и ее интерпретацию в различных социумах. Имею две степени магистра — в области дизайна одежды и бренд-менеджмента. Но оказалось, что последнее – точно не мое, так как в прагматичном, одержимом прибылью, мире менеджмента моя душа скучала по творчеству.

Будучи в Италии, я решила пройти курсы в ювелирной школе во Флоренции. Именно тогда я поняла, что меня очень привлекает идея создания одежды и ювелирных изделий как некий синтез, так как для меня одно плавно перетекает в другое.

— Что вас вдохновляет?

— Являясь поклонником современного искусства, а также всего нестандартного, я очень люблю экспериментировать. Бренд, вдохновивший меня в начале моего пути создания синтеза одежды и ювелирных изделий – это основанный в Лондоне шведский бренд COS (Collection of Stories). Сейчас он стал более упрощенным, сосредоточенным на экологичности, использовании переработанных тканей и удобстве в ношении. Это чуть изменило почерк бренда с артистичного на более практичный.

Но мир меняется, и вместе с ним меняются модные приоритеты.

Весьма символично, что переехав в Америку, я в течение года работала в COS, и это был очень ценный для меня опыт – я поняла как этот бренд работает изнутри. Это помогло мне в создании своего собственного бренда современной концептуальной одежды и ювелирных изделий из натуральных камней, который я назвала Leyla Hall Contemporary Design.

Одна из моих коллекций основана на идее комбинирования металла с тканью, где металлическая форма в виде элементов на одежде создана методом гальванирования, который часто применяется для изготовления ювелирных изделий.

— Ваши изделия отличает характер и атмосфера. Как вы добиваетесь этой уникальности?

— К созданию украшений я отношусь скорее творчески, нежели технически – как художник относится к своему творению.

Очень люблю работать с натуральными камнями, потому что они интересные, в них видна каждая прожилка, глубина и структура, которые создала природа, и я в свою очередь стремлюсь показать все эти качества в своих работах. Зачастую сами камни своей структурой, окрасом или формой дают мне представление о том, чем в конечном счете будут являться изделия, то есть будет ли это кольцо, серьги, браслет, брошь или колье.

Kамни, словно сами подсказывают мне, как раскрыть их красоту.

Я люблю экспериментировать, смешивая разные стили и методы исполнения, комбинируя камни и металлы, для получения сбалансированной композиции. Создание каждого украшения – это очень кропотливый процесс, для которого требуется большая концентрация. Каждая моя работа имеет свой собственный образ, который не повторяется. Обладатели моих украшений могут быть абсолютно уверены, что только у них есть такие изделия. Каждое из них уникальное и единственное в своем роде!

— То есть, в своем творчестве вы не разделяете украшения от одежды и аксессуаров. Каков идеальный образ от Лейлы Холл?

— Очень люблю монохромные образы оверсайз с каким-нибудь интересным акцентом, например, деталь в одежде или ювелирный элемент, который не перебьет, а наоборот продолжит созданный образ. Несмотря на то, что мои ювелирные изделия довольно детальны, в одежде я приветствую минимализм, не очень люблю вычурные принты, рюши и другие избыточные детали в одежде. У каждого человека есть определенные цвета, которые ему подходят по оттенку кожи, глаз, волос. И если правильно подобрать монохромные цвета вместе, это подчеркнет и освежит выигрышные черты человека.

Ну, а необычное ювелирное изделие придаст такому образу эффектный вид. В этом отношении мне очень импонирует стиль бренда Schiaparelli за его необычную, художественную и сюрреалистическую эстетику и создание артистичного дизайна одежды, дополненного нестандартными ювелирными украшениями.

— Оказывает ли влияние на ваше творчество азербайджанская культура и наши традиции?

— Несомненно! Богатая культура Азербайджана, включая потрясающие орнаменты и завораживающие глаз ковры, является постоянным источником вдохновения для меня. Одна из моих настольных книг, откуда я неустанно черпаю вдохновение, это книга народного художника Лятифа Керимова «Азербайджанский ковер». В ней описано свыше 1300 различных деталей и элементов, используемых в классических азербайджанских коврах. Эту книгу можно изучать всю жизнь – она настолько богата описанием видов ковров и техники ковроткачества в традициях различных регионов Азербайджана!

Кстати, наш национальный музей ковра – один из моих любимых. Находясь под огромным впечатлением после того, как впервые посетила его, я создала коллекцию под названием «Диалог».

Идея этой коллекции заключалась в том, чтобы показать интертекстуальность, то есть когда дизайн одежды наполняется «языком», присущим искусству. Такая интертекстуальность была показана через сочетание мягких монохромных тканей с яркой грубой текстурой ковра. В этой коллекции я попыталась показать традиционный орнамент бута в современной интерпретации путем манипуляции цвета и стилистики.

В целом, азербайджанская культура настолько богата и красочна, что она не может не оставить отпечаток в творчестве любого художника-творца. Это работает на подсознательном уровне, ведь мы всегда тянемся к своим корням, особенно когда они настолько глубоко насыщены историей.

— Расскажите о популярных тенденциях на ближайшее будущее. На что вы будете делать акценты в новых коллекциях?

— В следующем году будут популярны оверсайз-тренчи с эффектными лацканами, разрезами, заниженной талией и широкими рукавами, оверсайз-рубашки типа мужских, оверсайз-джинсы, большие плечи из 80-х. Пожалуй, единственное, что делает такой оверсайз образ женственным, это ремни, которые будут ультрамодными, причем их можно будет создать из цепей, шелковых шарфов, бантов на талии, чтобы ее подчеркнуть. Модными будут эффектные, яркие пальто в полоску, пэчворк, клетку или с народными элементами, а также ансамбли с пастельными оттенками – светло-желтыми, нежно-сиреневыми, пионо-розовыми, и их можно будет комбинировать с аксессуарами таких же пастельных оттенков. Модным будет окрас в стиле Tye-Dye и Shibori- способ окраски, когда ткань сминают или перекручивают, и в результате получаются узоры, раскрывающие все цвета радуги. В таком окрасе будут модны кафтаны, платья макси, спортивные костюмы, деним и так далее. Ультрамодными будут сеточные элементы – морская тема вообще будет очень актуальной – это могут быть кофты, майки, оверсайз рубахи, похожие на рыболовные или плетеные из кожи сети, которые можно будет носить поверх маек, водолозок, платьев и так далее.

В ювелирных тенденциях будут популярны подвески в виде культовых аксессуаров известных брендов, например сумочки Chanel или знаменитого ботинка Margiela с разрезным носком. Также будут популярны чокеры и ожерелья с яркими неоновыми цветами и массивные серьги абстрактной формы. В моду возвращается техника Trompe l’oeil, или «обманчивый глаз» — способ изображения, создающего иллюзию, например принт или вышивка ювелирного изделия на ткани одежды. Морская тематика также будет популярна и в ювелирных трендах, как например, изделия в виде морских звезд, морских коньков, рыбок, водорослей, корабликов – причем они могут быть исполнены в абстрактной интерпретации. В тренде будет жемчуг разной формы и цвета в сочетании с яркими полудрагоценными и драгоценными камнями.

Тренды трендами, но мои новые изделия будут меньшими по размерам в связи с практичностью ношения. Это тоже будет для меня новым форматом, так как мои изделия в основном крупного размера.

— Многие дизайнеры уже называли уходящий год худшим в своей карьере. Каким он был для вас?

— Безусловно, год был нелегким из-за пандемии, парализовавшей весь мир, что отразилось и на мне. Я работала супервайзером во французском люксовом фэшн бренде, однако нестабильность в связи с работой дала мне больше свободного времени для создания новых коллекций. А идей у меня много!

Но уходящий год запомнится мне не пандемией, а великой победой нашей страны. Как и любой выходец из Азербайджана, любящий свою Родину, я внимательно следила за событиями в Карабахе и очень сильно переживала. «Выдохнула», когда вернули Шушу! А какой огромной радостью стало возвращение Карабаха! Мы пожизненно должны быть благодарны нашим храбрым солдатам за эту победу. Особо хочется подчеркнуть сплоченность нашей нации, когда все старались поддержать друг друга перед нападками соседей. Я испытала это на себе: за поддержку Азербайджана мои бизнес -соцсети в буквальном смысле были атакованы плохими отзывами о моих изделиях, однако я получила такую огромную поддержку со стороны моих соотечественников, что все попытки подпортить мой бизнес провалились полностью.

В этом году я еще поняла, что пора менять место проживания. В настоящее время я живу в Остине, столице штата Техас. Это, конечно, нестандартный город — местные жители любят говорить «Keep Austin Weird», что переводится как «Сохраним Остин чудаковатым». Это стопроцентный хипстеровский город с соответствующей культурой и идеологией. Многим он нравится, но для меня здесь все-таки не хватает разнообразия в творчестве и другого подхода к моде. Я решила переехать в более фэшн-ориентированный город, как например Маями или Нью-Йорк. Пока не знаю, какой город выберу – это мы узнаем в следующем году…