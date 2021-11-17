Два самолету военно-воздушных сил Соединенных Штатов провели разведку у границ Беларуси, сообщает «Интерфакс».

По данным западных авиационных ресурсов, вдоль границы Беларуси с Польшей, а также Калининградской области России разведку провели самолет разведки и целеуказания Challenger 650 ARTEMIS, а также стратегический разведывательный самолет RC-135V.

Первый борт поднялся в воздух с аэродрома имени Михаила Когэлничану, поблизости от румынского порта Констанца. Второй борт поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Ранее в США объяснили полеты разведывательной авиации у границ Беларуси.