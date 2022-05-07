В Луганской области российские оккупанты сбросили авиабомбу. Они попали в школу в селе Белогоровка, которое находится вблизи Лисичанска. Там прятались люди.

Об этом сообщает глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

Российский самолет сбросил авиабомбу на школу. Там пряталось почти все население поселка, которое еще не успело эвакуироваться. Сначала оккупанты бомбили местный Дом культуры, людям было больше негде прятаться, поэтому они перешли в школу. Военные попали именно туда, где сидели местные, они забрали у них шанс на спасение.

На момент трагедии в школе находилось примерно 90 человек. Из-под завалов уже удалось спасти около 30 человек. Работы по поиску и спасению людей продолжаются. Число жертв пока не сообщается. (unian.net)