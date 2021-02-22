Вузы получат новый статус: исследовательская работа снизит нагрузку на госбюджет и улучшит качество образования

О том, что университеты должны заниматься еще и исследовательской работой в Азербайджане говорили уже давно. Это требование, которое ставит перед высшим образованием четвертая промышленная революция.

Министр образования Эмин Амруллаев в интервью журналу «Милли Меджлис» заявил, что для присвоения вузам статуса «исследовательского университета» учебным заведениям были выдвинуты соответствующие требования.

По его словам, в связи с этим в некоторых специализированных университетах должны быть созданы кластеры, стимулироваться внедрение научных результатов в производство, повышаться эффективность учебных и научно-производственных связей, должны быть достигнуты цели по коммерциализации инноваций при создании исследовательского университета.

Доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли сказал #, что пока в Азербайджане ряд университетов, в том числе экономический, работают над тем, чтобы получить новый статус.

«До 60-ых годов прошлого века вуз был учреждением, где студенты только учились согласно системе Гумбольдта. Сейчас же многие университеты превратились в научные центры и зарабатывают в основном за счет научных исследований. Исследования приносят вузам большую прибыль, возможность получать гранты. Кроме того, прибыль удается получить за счет дополнительного образования. Скажем, человек, окончивший вуз по специальности «журналистика», сможет окончить 3-4 месячный курс по специальности экономическая журналистика». Некоторые курсы стоят дороже годового обучения», –отметил экономист.

В нашей стране сейчас важную статью бюджета занимает именно сфера образования. Отечественные вузы себя часто не окупают. Чтобы они себя окупали, им надо переходить на новые стандарты, и это снизит нагрузку на госбюджет.

К тому же новые стандарты улучшат качество обучения. Образование сейчас также нацелено на умение заниматься исследованиями. Как показала практика, зубрежка ничего не дает, не отвечает сегодняшним реалиям.

По словам Гарибли, сейчас на протяжении жизни человека технологии меняются как минимум четыре раза. Нужно гибкое образование, чтобы можно было переходить на изучение разных отраслей и проводить исследования. Знания получают, благодаря исследованиям. Но то, что изучается сейчас в университете на протяжении 4-6 лет, быстро устаревает. Студент должен знать, как и где найти научную литературу, уметь ее освоить и как применить полученные знания, исходя из требований времени.

«Чем отличаются студенты европейских университетов от студентов, учащихся в вузах бывшего СССР? В вузах СНГ, – говорит Гарибли, – учащиеся проходят больше предметов, зато в иностранных вузах обучают навыкам изучения, как подготовить анализ по той или иной отрасли и т.д. Если говорить о педагогах, то если они все время только преподают и не занимаются исследованиями, их знания тоже устаревают. В странах Европы, скажем, в Германии, профессор преподает 2-3 месяца, а остальное время посвящает исследовательской работе. Когда он приступает к занятиям, у него есть новые данные для студентов.

Благодаря исследовательской работе, к тому же, растет рейтинг вуза. По его словам, на Западе вузы, не занимающиеся исследовательской работой, как вузы не воспринимаются. Они не соответствуют сегодняшним стандартам высшего образования.

«В России такие вузы уже появились, в частности Высшая школа экономики. Мы тоже, как я упоминал выше, идем к этому. В нашем университете открыты научные институты, будут открыты лаборатории. В новом корпусе будут новые специальности, такие как информационные технологии, биотехнологии. У нас есть журналы, которые индексируются в международных рейтингах. Мы внедрили дифференциальную систему, при которой педагоги, которые занимаются исследовательской деятельностью, получают большую зарплату. В будущем они, как и зарубежные коллеги, будут меньше преподавать и больше заниматься исследовательской деятельностью. Наш вуз – один из наиболее подготовленных в этом плане. У нас мононаучный вуз, а есть и мультидисциплинарные вузы, такие как БГУ, и там тоже есть большие перспективы», – сказал Гарибли.

Пока идет процесс перехода от традиционного университета к исследовательскому. Многие отечественные вузы стремятся получить новый статус. Возможно, государство будет как-то поощрять такие вузы, но это уже последующие шаги.

Важно, как говорит экономист, при переходе на новую стадию наладить связь между образованием и производством. Во многих странах студенты проходят практику в промышленных центрах, находящихся в свободных экономических зонах.

«Кооперирование этих двух сфер даст толчок для развития экономики. Развитие – качественный показатель и в процессе производства должна быть научная составляющая. Если ее не будет, то мы можем закупить оборудование, производить продукцию, но она не будет конкурентоспособной, так как специалисты не будут работать над ее усовершенствованием», – резюмировал эксперт.