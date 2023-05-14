Президент Сербии Александр Вучич заявил в воскресенье, что в ближайшее время покинет пост главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), сообщает Politico.

«Выступая на пресс-конференции в воскресенье, Вучич объявил, что он вскоре уйдет с должности главы СПП, и пообещал, что он объяснит свое решение 26 мая на митинге партии в Белграде», — информирует издание.

По словам сербского президента, этот съезд партии будет «крупнейшим в истории Сербии».

Он также не исключил проведения досрочных всеобщих выборов из-за крупных общественных протестов. По его словам, голосование на парламентских выборах проведут «не позднее сентября». Politico отмечает, что это будут уже третьи выборы за четыре года.