Второе из заблокированных из-за войны судов вышло из Одесского порта и дошло до Румынии.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

«Второе судно достигло Румынских территориальных вод после успешного прохождения через наш временный Черноморский коридор. Оно было заблокировано с февраля 2022 года, загружено сталью для Африканских потребителей», — пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина защищает свободу судоходства реальными делами, а мир выигрывает от стабильности.

«Спасибо всем, кто сделал это возможным: нашим портовикам, нашим воинам и всем, кто защищает свободу», — добавил он.