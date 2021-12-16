Ещё несколько дней, и 2021 год навсегда уйдёт в историю. А это значит, что опять настала пора новогодних праздников и рождественских каникул. Практически на всей планете зажгутся яркими огоньками новогодние ёлки, во многих семьях начнутся волнительные хлопоты. Это особо любимый праздник и для детворы. Ведь согласно веками установившейся традиции, их ожидают разнообразные подарки.

Не исключение и юные граждане Азербайджана. Они привыкли к такому ходу событий, и совсем не против, чтобы они повторились и в нынешнем году. Благо, практически прилавки всех магазинов столицы, как крупных, так и не очень, уже давно завалены красочными подарочными наборами. Так что, чтобы сделать любимому чадо новогодний сюрприз, родителям особо ломать голову не приходится. Зашёл в магазин, выбрал приглядевшуюся разноцветную коробочку, заплатил – и всё, хорошее настроение ребёнку гарантировано. Ну, а раз приятно малышу, то и у всех всё будет хорошо…

Так-то оно так, многие именно так и поступают. Да только и тут у нас не всё идеально, и возникают некоторые вопросы.

Прежде всего, это касается цен подарочных наборов. Мы прошлись по некоторым маркетам известных торговых сетей, и, нужно признать, практически любой глава семьи, вне зависимости от материального состояния, способен купить новогодний подарок для детей. Самый дешёвый – всего за 3 маната. Ну, а если достаток семьи зашкаливает, то таким предлагается подарок намного дороже — цены доходят и до 100 манатов. Так что, маркетологи хорошо изучили рынок и покупательскую способность населения. Нет, конечно же, их вовсе заботило не моральное удовлетворение всех без исключения семей в стране. Вовсе нет, тут нужно отбросить все романтические и нравственные составляющие. Главное в этом деле для маркетологов и их работодателей – сбыть свой товар.

И тут мы подходим уже к следующему вопросу: а что собственно за товар сбывают они? Что находится в этих красочных коробках, которые мы покупаем для детей? Мы, опять-таки, попытались найти ответ в маркетах столицы. Но не тут-то было! Во всех торговых точках категорически заявили: открывать коробки до покупки запрещено! Заплатите, а потом товар ваш, делайте с ним что хотите. Все наши аргументы типа покупки «кота в мешке» не возымели никаких действий: распоряжение дано «сверху», а «внизу» должны лишь подчиняться. Естественно, приобретать ради интереса слишком дорогие подарки было нерезонно. Но вот проверить содержание несколько дешёвых, рискнули. Что можно сказать в целом?

Приобретая данный товар, вы делаете сюрприз не только ребёнку, но и себе. Потому как цена подарка превышает его содержимое в среднем в 2-2,5 раза (по приблизительным подсчётам). Срок годности некоторых товаров же уже приближается к «красной черте»: видно, что «авторы идеи» решили просто избавиться от этого балласта, который всего через пару месяцев придётся выбрасывать. А тут такие выгодные условия сбыта – покупка вслепую! Что кроется в утробе более дорогих подарков – трудно сказать. Но каждый житель Страны Огней без особого риска ошибиться может предположить, что картина и там идентична вышеописанной: наши маркетологи подходят к таким вопросам довольно однобоко, а об их заветной цели мы уже сказали.

Так как же быть теперь родителям? Оставить детей без подарков, лишить их этой радости? Конечно же, нет. «Всё лучшее детям» не должно остаться лишь хорошим лозунгом. Из любой ситуации есть выход. Можно купить ребёнку не «кота в мешке», а вполне реально видимый и заранее полюбившийся подарок (игрушку, сладости, одежду и т.д.). Ну, а если всё же хотите убедить своё чадо в существовании Деда Мороза и преподнести ему подарок именно с этой подоплёкой в соответствующем оформлении, что ж, и это возможно. В маркетах можно приобрести просто пустую коробку (в зависимости от размера и оформления их цена колеблется от 1 до 4 манатов), заполнить её любимыми вашим ребёнком сладостями, перевязать парой разноцветных бантиков и гирлянд – и всё! Ваш оригинальный и неповторимый новогодний подарок готов! Как говорится, дёшево, надёжно и практично. И нет никакого расточительства и риска здоровью от просроченных продуктов.

Итак, при любом раскладе, выбор каждого индивидуален. Можно купить предлагаемые в маркетах уже готовые подарки, а можно чуток дать волю фантазии, потратить немного больше времени и приготовить подарок самому. И в любом случае – с Новым годом!