«Вся кампания велась под двумя лозунгами: «За Биби» и «Против Биби»»

Несколько дней тому назад в Израиле состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 99% бюллетеней, партия Ликуд идет в парламент с 36 депутатами, Кахоль-Лаван – 33, Объединенный арабский список — 15 мандатов, ШАС – 9, НДИ – 7, Яадут аТора – 7, Авода-Гешер-МЕРЕЦ – 7, Ямина – 6, Праворелигиозные партии — 58 мандатов, Центристы+левые+арабский список — 55, НДИ продолжает быть ключом к созданию правительства — 7 мандатов.

О том, как данная ситуация будет влиять на внутриполитический расклад Израиля и его региональную политику, а также на взаимоотношения с Азербайджаном, рассказал в интервью # израильский эксперт Юрий Бочаров.

— Можно ли считать, что партия Ликуд по итогам этих выборов победила?

— Я бы назвал это личной победой Нетаньяху. Как заявил сам премьер-министр, речь идет о самой знаменательной победе в его жизни. И это более чем так, ведь ему пришлось вести выборы, под тенью уголовного преследования, когда его дела были переданы в суд, а Кнессет, где в том момент у него уже не было большинства, отказал ему в депутатской неприкосновенности. Он победил вопреки всему. Ведь практически вся избирательная кампания велась под двумя лозунгами: «За Биби» и «Против Биби».

Сегодня правый блок имеет примерно 59-60 мандатов и до формирования коалиции ему не хватает одного, двух мандатов. Но ещё не подсчитаны солдатские голоса, которые могут, как минимум дать 3-4 мандата и в принципе от их распределения, будет зависеть, есть ли у нас правое правительство, или страна, вновь стоит на пороге новых досрочных выборов.

Хотя в правом лагере, настроены более чем оптимистично, и как заявил премьер-министр, он намерен создать правительство национального лагеря и подчеркнул: «Пришло время залечить раны общества, пришло время примирения». И также было заявлено, что право-религиозный блок «не исключает присоединение к правительству партий, признающих Израиль еврейским и демократическим государством», а значит в его правительство могут войти, и партия «Наш дом Израиль» и части блока «Авода – Гешер -Мерец», а возможно и перебежчики из «Кахоль Лаван».

— Как вы считаете, какую стратегию выберет Нетаньяху? Какие изменения стоит ожидать на Ближнем Востоке?

— За день до выборов, выступая перед избирателями Нетаньяху заявил, что при их поддержке, он победит, а значит продолжит добиваться огромных достижений для государства Израиль. И первое, что он постарается сделать, это распространение суверенитета Израиля на отдельные районы Иудеи и Самарии, и признание со стороны США. Второе – окончательно остановить Иран и заключить мирные соглашения с арабскими государствами. Третье –заключить исторический оборонный союз с США. И в итоге реализовать еще шесть масштабных реформ, которые дополнят революцию свободной экономики. Это в первую очередь значительное снижение дороговизны за счет ликвидации препятствий для рынка, и гигантские инвестиции и в жилье, и в систему здравоохранения.

Но как мы все понимаем, это были предвыборные обещания, а после того как сформируется коалиция (если она вообще сформируется), то в зависимости от ее участников, их программ требований и обязательств перед своим электоратом, естественно часть из этих планов, может быть отложена на потом, а часть реализуется, но совершенно в другом контексте. Так, что давайте дождёмся правительства Израиля и тогда мы сможем обсудить его стратегию и перспективы. Хотя, на мой взгляд, во главе с Нетаньяху, вряд ли внешняя политика Израиля, особенно в нашем регионе, претерпит какие-то изменения.

— Как эти выборы отразятся на взаимоотношениях Азербайджана и Израиля?

— Я уже не раз отмечал, что взаимоотношения Израиля и Азербайджана находятся на очень высоком уровне и по взаимным оценкам и нашего и вашего руководства, партнерство между странами оценивается как стратегическое, особенно на фоне тех событий, что происходят в нашем регионе. Я не думаю, что даже при смене власти в Израиле, эти отношения претерпят какие-то кардинальные изменения, а тем более при продолжении премьерства Биньямина Нетаньяху, они будут только развиваться и укрепляться.