Вооруженным силам Украины, вероятно, удалось зайти на левый (восточный) берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщается в традиционном отчетеа мериканского Института изучения войны (ISW), эксперты которого проанализировали геолокационные кадры, которые предоставили российские «военкоры» и блогеры в субботу, 22 апреля.

Согласно снимкам, ВСУ заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек (примерно 7 км к юго-западу от Херсона) и смогли продвинуться к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к западу от Дачи — 10 км южнее. Кроме того, как утверждает еще один российский «военкор», ВСУ взяли под контроль некоторые острова к юго-западу от Херсона. (DW)